«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»
Происшествия
Липчан ночью разбудили звуки, похожие на выстрелы
Происшествия
Экстренное предупреждение о непогоде: ночью сильные осадки и ветер
Погода в Липецке
«К вечеру обещают мороз. Проехать будет невозможно!»
Общество
В Липецкой области оттепель продержится еще день
Погода в Липецке
В Новой Жизни пропал свет
Общество
Подозреваемый по делу о гибели Романа Андреева уже ломал нос девушке в «Евразии»
Происшествия
В доме на улице Гагарина загорелся подвал
Происшествия
Рядом с мэрией Липецка лопнула крышка канализационного люка
Общество
Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
Общество
Происшествия
2174
сегодня, 13:45
17

Подозреваемый по делу о гибели Романа Андреева уже ломал нос девушке в «Евразии»

В обоих случаях Руслана Оглы сопровождала одна и та же женщина.

27-летний Руслан Оглы, подозреваемый по делу о гибели в кальян-баре «Мята» 29-летнего Романа Андреева, уже совершал преступление в похожих обстоятельствах. 29 июня 2018 года в КРЦ «Евразия» он напал на 27-летнюю Наталью Перегонцеву и сломал ей нос.

В тот вечер Наталья была в «Евразии» с друзьями. Уже за полночь на девушку обратил внимание парень из другой компании, тот самый Руслан. А в два часа ночи к Руслану приехала его девушка, Виктория, которая, заметив интерес своего молодого человека к другой, пнула Наталью в живот.

— Виктория была обута в кроссовки и мне было не столько больно, сколько обидно. Я пошла к охраннику, который курил на улице, сообщила ему о том, что случилось, уже с ним вернулась в зал и сказала Виктории: «Что ты творишь!» В ответ Руслан Руслан наотмашь ударил меня по лицу рукой. Я закричала от неожиданности и боли. Охранник увел меня вверх по лестнице, а в это время здоровый как танк Руслан разбросал всех отдыхающих и поднялся за нами. Я сказала: «Ты мне ответишь за все!» И тогда он еще раз ударил меня в лицо, на этот раз кулаком. Я упала и сильно ударилась о пол, — рассказала GOROD48 Наталья.

9b9559894160e30bb527cb9fbd489181.jpeg

07f22323d8606a9fe66206756d42c94a.jpeg

Врачи диагностировали у нее перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.

— На меня вышла Виктория, попыталась замять начавшееся расследование. Я поняла, что конфликт начался с того, что она меня приревновала к своему парню, хотя я не давала никаких к этому оснований. А сам Руслан мне даже ни разу не позвонил, не попросил прощения за свои действия.

По ходу сбора материалов уголовного дела Наталья выяснила, что 20-летний Руслан уже не раз избивал людей, а в марте 2016 года Правобережный районный суд Липецка осудил его по ч.2 ст.162 УК РФ к трем годам условно за разбой.

Лишь решительность Натальи позволила довести уголовное дело по статье 115-й УК РФ («побои») до суда. Приговор шокировал Наталью: мировой судья Правобережного судебного района Сергей Драганов приговорил Руслана Оглы к 460 часам исправительных работ.

После нашей публикации приговором апелляционной инстанции Руслана Оглы осудили с учетом приговора 2016 года за разбой к трем годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.

В СУ СК РФ по Липецкой области GOROD48 подтвердили, что у Руслана Оглы есть погашенные судимости по этим двум статьям Уголовного кодекса.

По словам матери погибшего в «Мяте» Романа Андреева, Руслана Оглы в кальян-бар 3 января этого года привела та же девушка Виктория.

— Мой сын с ней встречался, а потом разошелся. Она преследовала Романа: узнавала, где он находится и с кем. В тот вечер, 3 января, она увидела по посту в соцсети, что Роман в баре и приехала туда с своем бывшим, уже ранее судимым за избиение. Руслан накинулся на сына и бил его, лежащего, ногами по лицу. Роман умер на месте. А Руслан и Вика убежали.


7 января в областном управлении Следственного комитета GOROD48 сообщили, что произошедшее в кальян-баре квалифицировано по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Однако вечером того же дня Следком переквалифицировал обвинение по двум другим статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

«По версии следствия, в ходе ссоры обвиняемый нанёс 29-летнему оппоненту удары по голове, причинив травму лица с переломом костей носа, квалифицируемую как причинившую вред здоровью средней тяжести. Смерть мужчины наступила от асфиксии из-за закрытия дыхательных путей кровью. 27-летний подозреваемый по делу признал вину и написал явку с повинной», — сообщает телеграм-канал ведомства.




Комментарии (17)

Я
8 минут назад
Это как по неосторожности пришел специально бить убивать и вот что вышло 105 и не ниже
Как низко пал
17 минут назад
На женщину с кулаками... А охранику врезать побоялся, Рембо?
Ещё бы
18 минут назад
Увидеть эту девицу....
Дед
24 минуты назад
На СВО пусть храбрость проявит, а не с девками силой мерится.
Злой.
46 минут назад
Пожизненно.
Татьяна
50 минут назад
Странный вывод о причине смерти,асфиксия. А удушение от чего произошло,само по себе что ли или из-за ударов по голове? Так можно любое преступление переиначить в преступление по неосторожности. Не удар ножом виноват,а кровоизлияние.Ни выстрел из пистолета,а внутренние деформации.
ТомСойер
57 минут назад
Был бы на его месте Вася Пупкин, прилетело бы ему так прилетело. А так только условка и не более...
Сварщик.
сегодня, 14:19
Да меня чуть было раз в автобусе не убили ударили по голове чем-то тупым и тяжёлым. Чеж теперь и автобусах не ездить. Убить могут везде. Каму как повезёт в этой жизни.жаль конечно человека светлая ему память.
Тыква
сегодня, 14:16
Какая бесстрашная Виктория - с таким зверем амуры крутить
Жительница
сегодня, 14:15
Ну что тут сказать. Дайте ему условно 3 года и отпустите. Ещё сколько живых и здоровых ходит
