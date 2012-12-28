Происшествия
Подозреваемый по делу о гибели Романа Андреева уже ломал нос девушке в «Евразии»
В обоих случаях Руслана Оглы сопровождала одна и та же женщина.
В тот вечер Наталья была в «Евразии» с друзьями. Уже за полночь на девушку обратил внимание парень из другой компании, тот самый Руслан. А в два часа ночи к Руслану приехала его девушка, Виктория, которая, заметив интерес своего молодого человека к другой, пнула Наталью в живот.
— Виктория была обута в кроссовки и мне было не столько больно, сколько обидно. Я пошла к охраннику, который курил на улице, сообщила ему о том, что случилось, уже с ним вернулась в зал и сказала Виктории: «Что ты творишь!» В ответ Руслан Руслан наотмашь ударил меня по лицу рукой. Я закричала от неожиданности и боли. Охранник увел меня вверх по лестнице, а в это время здоровый как танк Руслан разбросал всех отдыхающих и поднялся за нами. Я сказала: «Ты мне ответишь за все!» И тогда он еще раз ударил меня в лицо, на этот раз кулаком. Я упала и сильно ударилась о пол, — рассказала GOROD48 Наталья.
Врачи диагностировали у нее перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.
— На меня вышла Виктория, попыталась замять начавшееся расследование. Я поняла, что конфликт начался с того, что она меня приревновала к своему парню, хотя я не давала никаких к этому оснований. А сам Руслан мне даже ни разу не позвонил, не попросил прощения за свои действия.
По ходу сбора материалов уголовного дела Наталья выяснила, что 20-летний Руслан уже не раз избивал людей, а в марте 2016 года Правобережный районный суд Липецка осудил его по ч.2 ст.162 УК РФ к трем годам условно за разбой.
Лишь решительность Натальи позволила довести уголовное дело по статье 115-й УК РФ («побои») до суда. Приговор шокировал Наталью: мировой судья Правобережного судебного района Сергей Драганов приговорил Руслана Оглы к 460 часам исправительных работ.
После нашей публикации приговором апелляционной инстанции Руслана Оглы осудили с учетом приговора 2016 года за разбой к трем годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.
В СУ СК РФ по Липецкой области GOROD48 подтвердили, что у Руслана Оглы есть погашенные судимости по этим двум статьям Уголовного кодекса.
По словам матери погибшего в «Мяте» Романа Андреева, Руслана Оглы в кальян-бар 3 января этого года привела та же девушка Виктория.
— Мой сын с ней встречался, а потом разошелся. Она преследовала Романа: узнавала, где он находится и с кем. В тот вечер, 3 января, она увидела по посту в соцсети, что Роман в баре и приехала туда с своем бывшим, уже ранее судимым за избиение. Руслан накинулся на сына и бил его, лежащего, ногами по лицу. Роман умер на месте. А Руслан и Вика убежали.
7 января в областном управлении Следственного комитета GOROD48 сообщили, что произошедшее в кальян-баре квалифицировано по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Однако вечером того же дня Следком переквалифицировал обвинение по двум другим статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).
«По версии следствия, в ходе ссоры обвиняемый нанёс 29-летнему оппоненту удары по голове, причинив травму лица с переломом костей носа, квалифицируемую как причинившую вред здоровью средней тяжести. Смерть мужчины наступила от асфиксии из-за закрытия дыхательных путей кровью. 27-летний подозреваемый по делу признал вину и написал явку с повинной», — сообщает телеграм-канал ведомства.
