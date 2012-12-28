У 47-летнего грязинца нашли больше семи килограммов растительных наркотиков и 33 патрона
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
В Минтрансе Липецкой области говорят о приведении расписания к реальной загрузке автобусов.
«Расписание приводится в соответствие с реальной загрузкой и возможностями перевозчиков. Сокращаются в первую очередь те рейсы, которые чаще всего идут с минимальным количеством пассажиров. Задача — сохранить базовую транспортную доступность и оставить регулярные поездки там, где спрос выше», — сказано в официальном сообщении ведомства.
При этом в Минтрансе отмечают, что все маршруты сохраняются, меняется только частота отдельных рейсов. Расписание могут дополнительно уточнять, и перед поездкой лучше свериться с графиком, особенно в часы-пик или в выходные.
Исходя из таблицы, опубликованной на сайте Минтранса, изменения коснуться более чем половины маршрутов: 59-ти из 114, на остальных расписание остается прежним. И если на некоторых маршрутах исчезнут один-два рейса, то по другим направлениям до пяти, но таких меньшинство. В случае маршрута 246 «Елец-Становое» произойдёт отмена всех рейсов по субботам — с февраля по апрель и в ноябре-декабре.
Актуальное расписание опубликовано на сайте регионального Минтранса.
