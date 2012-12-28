Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Санавиация доставила в Липецк пострадавшую при взрыве скороварки ельчанку
50-летняя женщина — в реанимации.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациентка находится в реанимации — у женщины ожоги более 30% тела. Состояние женщины тяжёлое.
Подобные случаи бытового травматизма в Липецкой области уже были: в ноябре прошлого года 50-летний мужчина также пострадал во время приготовления еды в скороварке. Супом ему ошпарило голову, руку и туловище.
Еда в скороварке готовится под повышенным давлением, в чем и состоит ее главная опасность. При несоблюдении мер предосторожности и неправильной эксплуатации под давлением может произойти выброс пищи.
