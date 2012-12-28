Завтра будет солнце или дождь пойдет — очень много в мире всяческих погод

Праздники Победы в Липецке: как пройдет «Бессмертные полк», где отпраздновать и куда сходить
— Город ко Дню Победы готов. Готовы принять артистов и зрителей все локации, где пройдут праздничные мероприятия: площадь Героев, парки, Дома культуры. «В преддверии праздника хочу пожелать всем счастья и мирного неба, — сказала Светлана Бедрова.
Но прошло два часа, как GOROD48 сообщил, что митинги, шествия и демонстрации 9 мая отменил своим указом губернатор Игорь Артамонов. Ранее с той же формулировкой — «в целях безопасности» — были отменены праздничные мероприятия в других районах области и фестиваль «Сиреневый рай» в Становлянском округе, запланированный на 16 и 17 мая. Однако «В Липецке прошел автомотопробег в честь Дня Победы» — в общей колонне ехали современные мотоциклы и машины и ретро техника.
Вениамин собрал приёмник,
а передатчик не собрал:
он жадный и эгоистичный,
он хочет брать, а не давать
Массовые мероприятия были отменены из-за воздушных налётов. Жёлтый и красный уровни воздушной угрозы с 1 мая не оставляли липчан ни на один день. 2-го, 4-го и 5-го мая область оказалась в списке регионов, где ПВО сбивали беспилотники. 7 мая — новый налет БПЛА. А утром в Липецке знатно громыхнуло. Оказалось, над новыми микрорайонами сбили беспилотник. Губернатор Игорь Артамонов опроверг сообщения из социальных сетей о том, что обломки дрона упали на ясли. В тот же день «БПЛА упал в посёлке Солидарность», но и там обошлось без пострадавших. А 8 мая во время перехвата летательных аппаратов обломки одного из них упали на частный дом в Ельце, осколками стекла ранило 9-летнего ребёнка. В последний раз на этой неделе сирены воздушной тревоги проревели вечером в пятницу. И всё. В силу вступило трёхдневное перемирие.
В ходе одного опроса выяснилось, что почти каждый второй житель России пользуется средствами для обхода блокировок — пока легальными VPN-сервисами. При этом сотовым операторам предложили брать за международный трафик дополнительную плату.
GOROD48 спросил у горожан: «Вы готовы платить сотовым операторам за использование VPN?» Мнения липчан разделились. Одни отвечали утвердительно, даже называли суммы, которые готовы потратить: 100–300 рублей в месяц. Другие заявили, что платить не станут. Были и такие, кто не знает, что скрывается за этой аббревиатурой.
— Согласно договору оказания услуг, за некачественную предоставляемую связь операторы должны предоставлять перерасчёт стоимости услуги, а не взимать дополнительную оплату, — включился в дискуссию Макс.
— БПЛА как летали, так и летают, независимо от включённого мобильного интернета. Нас дурят, — возмутился Липчанин76.
На кассах магазинов одного из федеральных ритейлеров появилось предупреждение о возможных с 5 по 10 мая трудностях с безналичной оплатой (как картами, так и по СБП), а также с продажей маркированных товаров. «Пожалуйста, имейте при себе наличные деньги», — было написано в таких объявлениях. GOROD48 не обнаружил в этой сети никаких проблем с безналичной оплатой. Работали и кассы самообслуживания. И вообще, кажется, в этот раз всё обошлось. Однако Банк России сообщил, что впервые за долгое время в обращении начала расти доля наличных денег. И это не связано именно с майскими интернет-проблемами.
— Недолго музыка играла, — написал Как бы прогресс, возможно, имея в виду то, что Россия, некогда мировой лидер во внедрении новых интернет-продуктов, начала стремительно терять ранее завоёванные позиции.
На севере степного юга
сегодня ночью падал снег,
на юге севера местами
порывы ветра и дожди
Если «Апрель в Липецке оказался холоднее нормы на 1,5 градуса» (осадков тогда выпало почти в три раза больше обычного), то 6-го и 7-го мая у нас были биты температурные рекорды 2018 и 1967 годов, когда воздух прогревался до 29 и 30 градусов соответственно. Май ударил нас летней волной так неожиданно, что на улицах можно было видеть разношёрстно одетых людей. Если в нашем фоторепортаже 1 мая, с открытия сезона фонтанов, липчане в шапках и куртках, то уже 4–5 мая большинство сменило гардероб на летний (график работы фонтанов можно узнать здесь).
А 6-го мая на центральном пляже города уже загорали и пробовали купаться. «Надо отдаться солнцу и воде!» Сторожа всё ещё закрытого для свободного посещения Зелёного острова говорят, что температура воды в Воронеже пока не превышает +10 градусов, но в воду нет-нет да кто-нибудь и заходит. Кстати, «На спасение липчан город потратит 3,5 миллиона рублей». Столько мэрия готова отдать за работу спасателей на четырёх городских пляжах. Накануне 1 июня, официального открытия купального сезона, санитарные врачи возьмут пробы воды из реки. Она вот уже много лет не соответствует нормам по микробиологии, по кишечным инфекциям из-за стоков частного сектора Сокола, Ниженки, Коровино.
На этом фоне совершенной удивительной можно считать новость о том, что «Липецк неожиданно стал одним из лидеров оздоровительного отдыха». Спрос на такой отдых в Липецке по сравнению с прошлым годом вырос в 4,1 раза!
Конечно, наши читатели не преминули на этот счет позубоскалить.
— Всё, еду на липецкий курорт! — воскликнул Гость из Краснодара.
— У нас как услышали эту новость, все собрались переезжать в жемчужину Черноземья, — отжёг Житель Монако.
— Просто грязь, которая не убрана после зимы, считается лечебной, — поёрничала Тося.
Олег нащупал рубль в кармане
и стал массировать его
и вот в кармане в результате
четыре тысячи рублей
Кстати, о грязи. Липецк слишком беден, чтобы быть чистым. По словам руководителя МБУ «Управление благоустройства Липецка» Александра Мальнева, его предприятие обеспечено техникой на 28%, а сотрудниками — на 60%. Если при всём при этом постараться нажать на газ, то «либо люди ломаются, либо техника».
— Чтобы Липецк был вычищен по нормативам в пятидневный срок после снегопада, нам необходимо 380 разных машин, — сказал Мальнев депутатам горсовета. — Всего комплекта техники у нас для этого нет. У нас серьёзный дефицит кадров. Водителям — по 60–70 лет. Молодёжь если и приходит, то, отработав две-три недели, увольняется из-за большой нагрузки, особенно зимой. Работаем круглосуточно. Без выходных. Выжимаем из предприятия по максимуму всё, что можно.
Процесс импортозамещения, о котором столько говорится, весьма своеобразно отразился на нашем автопроме. Главный механик предприятия Виктор Стоякин пожаловался на то, что новая техника — это, по сути, конструктор с деталями и узлами от неизвестных производителей, чаще всего китайских. Механики вынуждены искать вышедшим из строя расходникам аналоги, которые могут быть хуже по качеству. Более того, каждая новая машина, даже из одной партии, нестандартная. Поэтому каждая неисправность становится головоломкой. Картину дополняет дороговизна запчастей. Например, новый мотор для «КамАЗа» сейчас стоит полмиллиона. Вишенка на этом торте — не те заработки, которые привлекают людей. Базовую зарплату два года назад подняли только водителям — до 70 тысяч.
По действующим нормативам дороги в российских городах положено мыть от 30 до 60 раз в месяц. Липецк по понятным причинам не из их числа. Поэтому уборка второстепенных улиц, тех, по которым не ездят автобусы и трамваи, та ещё лотерея. На какие-то из них техника и дворники МБУ могут и не попасть ни весной, ни летом ни разу.
А ещё на балансе МБУ находится асфальтобетонный завод с оборудованием 1984 года выпуска. Завод работает и зимой — он один такой в Липецке. Но он требует капитального ремонта. Затраты по минимуму — 25 млн рублей. Новый же стоит около 60. Если не найти деньги сегодня, завтра завод может просто встать.
Не украшают город и раскопки энергетиков. На этой неделе на улице Студеновской прорвало водопровод. Бригада «РВК-Липецк» залатала порыв, но оставила после себя спиленные деревья и горы грунта во дворе дома. А вот и случай из разряда «хоть плачь, хоть смейся»: 7 мая для ремонта водопроводной трубы мэрия перекрыла движение по улице Фрунзе. Но уже утром 8 мая в коммунальный раскоп упала «Мазда». Выяснилось, что водитель машины был пьян, а автомобиль повредил только что восстановленный водопровод! Который, понятно, надо переделывать.
— В этом городе копать хорошо научились. Закапывать вовремя пока не умеют, — резюмировал один из комментаторов этой новости.
Кстати, в Липецке наконец-то наполнили Комсомольский пруд, слитый ещё зимой для проверки целостности его чаши. Промоина, возможно, находится под шлюзом пруда, возле него время реконструкции моста на Плехановском спуске экскаватором выгребали ил. Однако никаких работ с чашей после спуска пруда не велось, поэтому наполнили его, кажется, в надежде на чудо — авось промоина затянулась сама собой. Теперь УГС будет следить за уровнем воды, состоянием чаши и запорных конструкций. Если уровень воды понизится, пруд снова спустят — для ремонта.
Напомним, что на все действия по ремонту и реабилитации пруда за несколько лет потрачено более 40 миллионов рублей.
На этой неделе Липецк покрыл жёлтый ковёр. «Враг желт, пушист и невероятно живуч. Враг этот — одуванчик». О том, что когда-то их безжалостно выкашивали по всем городу на заседании Совета старейшин при председателе горсовета Евгении Фрай рассказал Валерий Бородин, руководивший Липецком на сломе двух эпох: советской и новой, постсоветской. Он попросил представителей мэрии смотреть на город как на двор своего дома: «Вы же у себя во дворе не даёте расти одуванчикам! Сейчас не как в наше время, косить вручную не надо, есть газонокосилки и триммеры».
Кстати, на этой неделе можно было бы отметить очередную годовщину борьбы с одуванчиками: 7 мая 2018 года глава Липецка Сергей Иванов объявил тотальную им войну. К их выкашиванию мэр тогда призвал привлечь коллективы магазинов, ТРЦ, АЗС и иных организаций и даже чиновников. Однако сейчас борьба именно с одуванчиками не является городским приоритетом. «Нет ни одного города в стране, который бы их извёл под корень», — сказала руководитель «Зелёнхоза» Елена Мачнева.
Если в самом деле
деньги — это зло,
то с добром нам в жизни
очень повезло
На этой неделе GOROD48 сообщил о действительно приоритетной истории: липецких мостах. Уже обсчитаны сметы капремонтов моста на Лебедянском выезде (573,6 млн рублей), моста «Западный» на улице Металлургов (272,2 млн рублей), двух мостов на улице Клары Цеткин (88 млн рублей). На строительство дублёра Октябрьского моста нужны 7,5 млрд рублей. Примерно три миллиарда нужны на мост, который бы соединил Боевой проезд с улицей Гагарина. Но этих денег у города нет. Нет средств и на необходимый Липецку третий мостовой переход с правого берега реки на левый в створе улицы Водопьянова.
На заседании Совета старейшин выяснилось, что сейчас у мэрии нет денег и на другие важные вещи: финансирование начатой в прошлом году программы комплексного обновления микрорайонов, реабилитации Липовки — от Комсомольского пруда до реки Воронеж, строительства давно обещанного парка Авиаторов. Нет понимания и насчёт того, пускать или же нет по улице Папина автобусы. Зато на этой неделе стараниями группы меценатов-энтузиастов начали монтировать новый арт-объект: памятник основателям Липецка. Активнейшая общественница Евдокия Бычкова тут же предложила водить к нему школьников в просветительских целях и начинать от знака «нулевой километр», который появится в составе этого памятника, все туристические маршруты.
А еще «Программа «Формирование современной городской среды города Липецка» признана малоэффективной. На неё в прошлом году выделялись 705,1 млн рублей, однако только 33,3% мероприятий программы выполнены в срок и в полном объёме (в 2024 году процент выполнения этой программы был вдвое выше — 66,7%). В этом году, напомним, из-за трудностей с доходами управлению главного смотрителя на обустройство города выделены мизерные 31,3 млн рублей и ещё 163,7 миллиона — управлению строительства (из которых 74,7 миллиона — на завершение парка аттракционов «Петропарк», который мэрия намерена открыть ко Дню города).
Ну и ну!
«Пропавшего липчанина нашли в Каменном логу». 52-летнего мужчину искали несколько дней. Правоохранители разбираются, как он оказался в логу и получил травмы. А вот «Считавшаяся пропавшей без вести женщина нашлась в Липецке через 17 лет». Она не афишировала свою жизнь по каким-то личным причинам.
«Автобус снёс «Ниву» на улице Баумана» на красный для его водителя сигнал светофора. У частного перевозчика утверждают, что причиной ДТП стали слепящее солнце и возраст водителя автобуса. 68-летнего мужчину с открытой ему ещё в 1978 году категорией «Д» после этого случая проводили на пенсию.
«48-летний житель села Троекурово сделал пистолет и пошёл отстреливать собак у общежития» — они загрызли двух его коз и овцу. Оружейника приговорили к пяти годам лишения свободы условно и 100 000 рублей штрафа.
«Липчанка фиктивно записала отцами своих детей граждан Афганистана и Индии». Благодаря этому иностранцы получили в России вид на жительство.
«Ельчанка ограбила «Пятёрочку» и в полиции решила откупиться взяткой в 15 000 рублей» — тут и вовсе без комментариев.
