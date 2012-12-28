Депутатов в областном Совете может стать меньше

В Cовет внесен законопроект, предполагающий сокращение его состава с 42 депутатов до 36.

29 декабря 30 депутатов регионального Совета внесли на рассмотрение коллег поправки в статью 25 Устава Липецкой области, посвященную составу областного собрания.Авторы поправки, а среди них члены всех партийных фракций Совета, предлагают уменьшить состав собрания с 42 нынешних депутатов до 36. При этом депутатов, которые будут избираться по партийным спискам, останется девять вместо нынешних 14.Поправку авторы мотивируют сокращением числа избирателей, и приведением Устава области в соответствие с требованиями федерального законодательства.«В соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» число депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации определяется в зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на территории субъекта. При численности избирателей от 500 тысяч до 1 миллиона человек число депутатов должно составлять не менее 25 и не более 70 депутатов.В Липецкой области по состоянию на 1 июля 2020 года было зарегистрировано 886 838 избирателей», — говорится в пояснительной записке к поправке.Выборы нового состава Липецкого областного Совета должны пройти в сентябре 2026 года. Если поправки примут, то депутатов в региональном парламенте будет столько же, сколько в Липецком горсовете.Напомним, в 2021 году из 42 депутатов Совета 14 были избраны по партийным спискам. В числе депутатов представители шести партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, партии «Новые люди» и «Партии пенсионеров».На следующей неделе поправку обсудит комиссия Совета по предварительному рассмотрению законопроектов. Докладчиком по проекту выступит депутат Валентина Хромовская.