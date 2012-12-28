Дешевле только даром: цены на апельсины продолжают бить рекорды

Итоги недели: цены.

За неделю наша дешевая корзина слегка прибавила в цене — на 5 рублей 7 копеек — овощи старого урожая выросли в цене.Набор дорогих продуктов стал дешевле на 438 рублей: на Центральном рынке снизились цены на свинину.Цены на апельсины продолжают удивлять. В одном из магазинов мы увидели их всего за 39 рублей 99 копеек. Правда, эта цена действовала для держателей бонусных карт торговой сети.Для сравнения, килограмм картофеля на соседней полке стоил на пять рублей дороже. Самые дешёвые яблоки в этом магазине продавались по 69 рублей 99 копеек.При такой дешевизне в магазинах, цены на Центральном рынке продолжают держать — килограмм апельсинов стоит 300 рублей.Если на Центральном рынке редис продают по 120-130 рублей за килограмм, то в магазине он стоит в два с лишним раза дороже. В одной торговой сети предлагают полкило редиса по 83 рубля 99 копеек, но при условии, что покупатель сразу купит два килограмма, то есть четыре упаковки. Одна стоит 139 рублей 99 копеек.Пока мы изучали цены, наше внимание привлекла женщина, которая возмущалась ценой на лимоны, точнее качеством продукта.— Они же все вялые, а цены не снижают! — возмущалась женщина.На соседней полке лежали сморщенные перцы по 359 рублей 99 копеек.На Центральном рынке, такие товары не продают с огромными скидками. Эти яблоки по 30 рублей за килограмм, скорее всего, раскупят за день.А еще на рынке уже появился щавель. Его предлагают по 50 рублей за пучок.