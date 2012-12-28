Общество
2042
сегодня, 10:27
16

Дешевле только даром: цены на апельсины продолжают бить рекорды

Итоги недели: цены.

За неделю наша дешевая корзина слегка прибавила в цене — на 5 рублей 7 копеек — овощи старого урожая выросли в цене.



Набор дорогих продуктов стал дешевле на 438 рублей: на Центральном рынке снизились цены на свинину.



Цены на апельсины продолжают удивлять. В одном из магазинов мы увидели их всего за 39 рублей 99 копеек. Правда, эта цена действовала для держателей бонусных карт торговой сети.

Для сравнения, килограмм картофеля на соседней полке стоил на пять рублей дороже. Самые дешёвые яблоки в этом магазине продавались по 69 рублей 99 копеек.

При такой дешевизне в магазинах, цены на Центральном рынке продолжают держать — килограмм апельсинов стоит 300 рублей.



Если на Центральном рынке редис продают по 120-130 рублей за килограмм, то в магазине он стоит в два с лишним раза дороже. В одной торговой сети предлагают полкило редиса по 83 рубля 99 копеек, но при условии, что покупатель сразу купит два килограмма, то есть четыре упаковки. Одна стоит 139 рублей 99 копеек.



Пока мы изучали цены, наше внимание привлекла женщина, которая возмущалась ценой на лимоны, точнее качеством продукта.

— Они же все вялые, а цены не снижают! — возмущалась женщина.

На соседней полке лежали сморщенные перцы по 359 рублей 99 копеек.



На Центральном рынке, такие товары не продают с огромными скидками. Эти яблоки по 30 рублей за килограмм, скорее всего, раскупят за день.



А еще на рынке уже появился щавель. Его предлагают по 50 рублей за пучок.

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Наталья
сегодня, 17:00
Сейчас только пришла из пятерочки!!! Эти апельсины и за даром не нужны!!! Что ж так людей унижают? Им место на помойке, этим апельсинам! Цены накручивают каждый день,а потом не проданный товар уценяют,а люди вроде свиньи!! В зоопарке и то фрукты приличнее наверное!!!
Animal planet.
сегодня, 16:27
Лучше купить один сладкий апельсин по 300 руб,чем 1 кг по 39 руб, скорее всего это сухая кислятина. Скупой платит дважды.
А
сегодня, 16:10
Вы сами-то их пробовали эти апельсины, они съедобные? Может уже усохли все, как урюк?
Нервная мать
сегодня, 15:51
Да что вы пристали с этими апельсинами? Это что? Еда первой необходимости? Что ел, что нет- голодный. Скумбрия сколько стоит? Говядина? Печень? Вот что людям есть надо, а не апельсины.
Мужик с Липецка
сегодня, 14:52
Зачем эти заморские апельсины?! Хлебушек с водичкой - самая нормальная еда. Не растолстеешь и экономия средств...
Гость
сегодня, 13:16
Странно что пропал ... Апельсиновый сок , раньше его было реально много
Ответ
сегодня, 13:41
В СССР на каждом углу продавался, а апельсины в каждом сельпо лежали, никто их не покупал
Ольга
сегодня, 14:47
В СССР на каждом углу продавался, а апельсины в каждом сельпо лежали, никто их не покупал В каком СССР вы жили? Я вот реально там жила, и помню и люблю, но чего не было, родной, того не было.
Гость
сегодня, 14:42
В СССР на каждом углу продавался, а апельсины в каждом сельпо лежали, никто их не покупал Да нет ... Лет двадцать назад например в магазине линии был очень вкусный аппальсиновый сок , сейчас днем с огнём не найти , один нектар который и пить не будешь и то ещё поискать надо
Эксперт
сегодня, 12:47
Без обид но нам и даром не нужны апельсины ну не любим мы их вообще.
Патриот
сегодня, 13:22
Щи да каша еда наша
Animal Planet.
сегодня, 11:10
Что то вчера обратил внимание,что по городу закрываются очень много магазинов,и пишут что помещение сдается в аренду.
?
сегодня, 10:43
А качество апельсинов еще хуже, чем цена.
Ира
сегодня, 10:39
пол литра питьевой воды стоит 40 руб и килограмм апельсинов 40
