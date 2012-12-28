Общество
280
53 минуты назад
1
В тени пытаясь оставаться под солнцем места не найдешь
Итоги недели.
Повстречал сегодня
майского жука —
он смотрел печально
из пуховика
Весь май сопровождается собачьими холодами. Ночь на 10 мая стала самой холодной в регионе за всю 115-летнюю историю метеонаблюдений: температура воздуха опустилась до -4 градусов. В итоге из-за ночных заморозков в нашем зоопарке «Попугаев вернули в зимние квартиры».
Из-за заморозков на прошлой неделе в АПК области ввели режим ЧС. Он позволит аграриям быстрее получить страховые выплаты. На этой неделе вице-губернатор Игорь Кремнев сообщил, что «Ячмень, рапс и сахарная свёкла сильнее всего пострадали от заморозков». По предварительной оценке, погиб будущий урожай на 5% от общей посевной площади региона. Катастрофой можно назвать ситуацию с плодово-ягодными культурами: из занятых ими 3 661 гектара погиб урожай на 60% площадей.
А мы спросили горожан: «Вы как-то пострадали от заморозков?» Большинство ответивших нам на улице сказали да. Проблемы две: побило будущий урожай и холод в квартирах, который привел к дополнительным тратам за электричество.
Воздушных замков понастроят,
а как взбираться не учтут,
ну, сделайте уже перила
хоть тут!
«В этом году подготовка города к зиме ничем не отличается от такой же работы в прошлом году». На эти слова заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Александра Целыковского депутат горсовета Светлана Бессонова ответила убийственной репликой: «Это больше всего и пугает».
Липчане надолго запомнят прошедшую зиму. Особенно 50 тысяч жильцов 363 домов, оставшихся 13 января при 20-градусном морозе без отопления и горячей воды из-за аварий на сетях «Квадры». Еще одна подобная авария произошла ровно через месяц, 13 февраля, когда из-за порыва сети на улице Московской тепла лишились жители 80 многоэтажек и пять объектов социальной сферы. А в общем все было хорошо по словам чиновника.
Авария заставила руководство АО «Квадра» срочно увеличить инвестиционную программу на этот год для липецкого филиала. Кроме ранее запланированного энергетики поменяют участок сети в районе Центрального и Октябрьского рынка, на улице Авиационной, проложат взамен ненадежной старой новую магистраль от насосной подстанции на Неделина через Торговую площадь, улицы Барашева и Первомайскую до сквера Ворошилова. На это выделено 376 млн рублей плюсом к работам по подготовке к новому отопительному сезону, оцененным в полмиллиарда. Кстати, во время первого этапа гидравлических испытаний на сетях «Квадры» выявлены 129 слабых мест. Одна из образовавшихся утечек стала причиной потопа у дома на проспекте Победы, 27. Видео с текущей по дороге рекой было снято 15 мая. «Квадра» пообещала залатать пробоину к 26 мая.
— То, что подготовка к зиме ничем не отличается от предыдущего года, особенно заметно на перекрёстке Липовская-Семашко. Который год раскапывают на одном и том же месте. Раскопали и бросили. Видимо, опять, как и в прошлом году, до 1-го сентября, — так читатель с ником Мимохожий описал одну из вечных проблем Липецка, продолжительное время аварийно-восстановительных работ.
А знаете ли вы, что «В Петербурге на аварийную раскопку дается 96 часов, а в Липецке — два месяца»? Но и за этот срок ресурсные организации не успевают восстановить места проведения работ!
По требованию главы Липецка Евгении Уваркиной, к 1 мая хозяйствующие субъекты должны были восстановить в прежнем виде — с асфальтом, плиткой, газонами, кустарниками и деревьями — все места производства земляных работ. Больше всех просроченных раскопок или тех, которые были восстановлены в зимнем варианте — просто засыпаны щебнем, насчитывалось у «Квадры» и «РВК». С начала года при производстве земляных работ мэрия выявила уже 198 случаев нарушений обязательных требований правил благоустройства, из них 73 — у «Квадры», 52 — у «РВК Липецк», 26 — у «Россетей». По каждому такому случаю организациям выдают предписания с конкретным сроком исполнения.
На этой неделе выяснилось, что «У управляющей компании Минобороны нет денег на подготовку Военного городка к зиме». А документы мэрии Липецка о готовности взять на баланс муниципалитета все коммунальные коммуникации зависли теперь уже в ведомстве Андрея Белоусова, который сменил Сергея Шойгу.
— На весь городок у меня одна АС-машина, два слесаря и мастер. Мы занимаемся только военными объектами. Если я отвлеку ресурсы на подготовку гражданских объектов к зиме, это расценят как саботаж. А в городке все плохо на данный момент, — сказал депутатам начальник производственного участка 7/2 «Липецк ЖКС-7» филиала ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России по ВКС Дмитрий Кульнев.
Минобороны пока что передало на баланс мэрии только наружные водопроводные сети и наружные сети канализации и три насосные станции. По ходу дела выяснилось, что в Военном городке остались еще и бесхозяйные тепло- и газовые сети, а также сети уличного освещения.
Блондинка, в зеркало уставясь,
крутиться может до утра.
Парковка — это рулевая
игра
2 мая де-юре в центре Липецка заработали платные парковки. Со 2-го по по 8-е мая ими воспользовались 9,2 тысячи раз. Водители оплатили 6 473 парковочных сессии, потратив 172 952 рубля. Еще 541 водитель успел уложиться в 15-минутное бесплатное окно с начала стоянки. Льготной, то есть бесплатной, были 317 сессий. За это же время система зарегистрировала 1 807 случаев бесплатной парковки. Выходит, «Платный паркинг взломали снаружи». Информацию о таких машинах административные комиссии направят в ОГИБДД РФ по Липецку с просьбой установить личности «зайцев», чтобы потом оштрафовать их на 500 рублей.
Но тут же выяснилось, что мало штрафовать только тех, не оплатил остановку в синем квадратике. Глава Липецка обратила внимание на парковку во втором ряду за зоной разметки или перед поворотами и въездами во дворы, призвав департамент дорожного хозяйства и благоустройства активнее привлекать для наказания хитрецов автоинспекторов.
— Это не взлом, а стандартная DDoS атака, — пошутил zzloyzz.
— Люди на второй день придумали как не платить, — заметил Коля.
Некоторые комментаторы поддержали мэрию. «Приветствуем наведения порядка в городе и в стране!» — написал самый экзальтированный из читателей GOROD48.
— Надо было изначально подумать о том, что будет проблема в близлежащих дворах, а не после драки кулаками махать, почему мы /жители этих дворов/ должны опять собираться, скидываться деньгами на шлагбаумы? Нет уж, это ваша работа, вот вы и выполняйте её как положено, — обратилась к мэрии читательница Вера.
Свою работу, Вера, мэрия выполнила так, как она ее понимает: разработала Порядок установления шлагбаумов. Теперь жильцам домов, попавших в зону парковки, самим решать, как быть. Как показывает жизнь, «Жители центра по-прежнему не спешат со шлагбаумами во дворах». Пока что за разрешением на это в мэрию обратились жильцы всего одного дома — № 15 по улице Ленина.
На этой неделе депутаты Липецкого горсовета узнали, как мэрия оценила саму себя за исполнение 22-х муниципальных и ведомственных целевых программ в прошлом году. Говоря просто — это все 26,5 млрд рублей расходов городского бюджета. Так вот, на пять, безупречно исполненной, чиновники признали всего одну из них — «Защита населения и территории Липецка от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан». Ко всем остальным у самих же чиновников были претензии.
Две программы вообще оценили на троечку. Малоэффективными назвали программы «Формирование современной городской среды» и «Градостроительная деятельность», которые курирует вице-мэр Светлана Сурмий. Освоение средств по первой из них составило 80,6%, по второй — 66,6%.
Экспертно-аналитическое управление горсовета резюмировало, что в последние годы расходы мэрии растут, а их эффективность уменьшается. В горсовете отметили ежегодное снижение процента освоения денежных средств, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования и расходования средств исполнителями муниципальных программ.
Увы, никто не идеален
и горизонт у вас завален
«Некому их дубиной огреть!» — так эмоционально отреагировал на бесплодную дискуссию в горсовете о том, кому вывозить ветки и листву с контейнерных площадок, председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров.
Замусоренные мусорки, простите за тавтологию, это еще один бич Липецка наряду с бесконечными коммунальными авариями и раскопками. Удивительное дело — вот уже несколько лет в Липецке не могут разобраться с простым вопросом: за чей счет вывозить с контейнерных площадок траву и ветки! Вот и на этой неделе в горсовете битый час сотрясали воздух, но так и не пришли к общему мнению.
Представитель компании «ЭкоПром-Липецк» заявила, что трава, собранная на субботниках листва, ветки, порубочные остатки не являются твердыми коммунальными отходами, а потому региональный оператор не обязан забирать такой мусор. Начальник правового управления Липецкого горсовета сказал, что еще четыре года назад Верховный суд решил, что все растительные отходы относятся к ТКО.
Эта правовая эквилибристика заколебала депутатов. Одни из них попросил четко ответить на три вопроса: Кто вывозит мусор? Кто убирает контейнерные площадки? Кто вывозит наваленный мусор рядом с контейнерной площадкой?
— Весь мусор с контейнерной площадки вывозит региональный оператор. Чистоту на площадке и вокруг нее обеспечивает управляющая компания. Замусоренную территорию убирает собственник земельного участка, — ответил зам руководителя Госжилинспекции Липецкой области Сергей Музалевских.
Член Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний», руководитель нескольких УК Алексей Клюев сослался на опыт Кировской области, где все места сбора мусора передали региональному оператору. Спустя некоторое время количество жалоб на не вывезенный вовремя мусор и на грязь уменьшилось на 70%. Может, и Липецку пойти по этому пути?
«На остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар». В первый раз он провалился в марте. В апреле компания «Стройотдел», которая в 2022 году реконструировала улицу, заново замостила тротуар. А в мае тротуар провалился ровно на том же месте! Более того, осела часть дороги в остановочном кармане для автобусов. В пресс-службе мэрии сообщили, что провал заделают в июне.
Нуждается в ремонте и сквер на улице Неделина. «Все разбито, в клумбах ничего не посажено. Когда там наведут порядок? Вроде бы совсем недавно сквер благоустроили и уже такая разруха!» — пожаловались нам читатели. А ведь этот сквер благоустроили осенью 2021 года. Но уже в следующем году его перекопала «Квадра», которая только в прошлом году восстановила там пешеходные дорожки.
Это, кстати, еще одна городская проблема: раскапывать новые дороги. О раскопке «Квадры» на улице Семашко мы уде упоминали. А на этой неделе мэрия сообщила, что «Перекресток улиц 8 Марта и Горького перекрывается почти на месяц» — под ним «Квадра» будет менять свои трубы». Это здорово, конечно, но дело в том, что новый асфальт на дорогах и тротуарах в месте раскопок уложили менее года назад.
Я наивно думал:
«Школа - знаний храм»,
оказалось - зона
тяжких психотравм
В этот четверг в Липецке произошла трагедия. «13-летняя девочка разбилась насмерть на улице Свиридова». По данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. По одной из версий, в день гибели шестиклассницу заметили за курением. Она испугалась, что об этом станет известно родителям, по другой — девочку травили одноклассники.
Детские и подростковые суициды в Липецке случаются ежегодно, и не по одному. Однако ни в каком из опрошенных GOROD48 заинтересованных ведомств не пожелали проанализировать причины этого явления. «Мы недостаточно компетентны в этом вопросе», — так сказали в одном из них. В другом ответили, что им запрещено поднимать эту тему в СМИ, в третьем — что разговоры об этом могут спровоцировать школьников на сведение счетов с жизнью.
В то же время «В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке» улиц Папина-Водопьянова. Правозащитник и эколог Валерий Королев написал, что из года в год картина повторяется. «Малолетние вымогатели с тряпками попрошайничают на проезжей части, создают помехи транспорту, ежеминутно рискуя собственной жизнью или здоровьем и свободой водителей. К малолеткам примкнула девушка-инвалид, которая окучивает этот перекресток уже лет пять, заметно повзрослев и заматерев».
Также GOROD48 сообщил о драке четвероклассников, закончившейся переломом ноги одного из ее участников. Дети поссорились на уроке физкультуры. Учитель разнял ребят, но выяснение отношений мальчишки продолжили уже за забором школы. Прокуратура пришла к выводу о плохой профилактической работе в учебном заведении, о не принимаемых педагогами достаточных мер по противодействию насилия и агрессии среди учеников.
— Ситуацию можно было предвидеть. Полное уклонение от своих обязанностей социальных педагогов и директора школы. Классный руководитель ситуацию в классе видел и ничего не сделал. чтобы драки не было. Меры, предпринятые управлением образования, недостаточные, — написал Мартин.
— Директор или учитель с пелёнок этих деток нянчили? За неадекват в поведении в первую очередь родители в ответе. Это их забота научить своё потомство хорошему, доброму, вечному. Иначе в старости они рискуют сами по мордасам от своих деток получать, — ответил ему Хаха.
А за издевательства над 14-летним подростком в Военном городке, о чем мы писали еще в ноябре, не ответил до сих пор никто. «Им все сошло с рук!» — сказал отец мальчика. Родители обратились к адвокату, чтобы восстановить справедливость.
На этой неделе стали известны причины происшествия в микрорайоне «Елецкий», где ночью 9 мая из окна 4-го этажа выпала девятилетняя девочка. В квартире на улице Артемова собрались три семьи, чтобы отметить праздник. Взрослые сидели за столом в одной комнате, а в другой дети играли в прятки. Девочка залезла на подоконник, спряталась за штору, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна. Состояние ее здоровья очень тяжелое.
0
0
0
2
0
Комментарии (1)