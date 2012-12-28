По гибели шестиклассницы возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства

Девочка ранее не высказывала намерений свести счёты с жизнью. Предсмертную записку она не оставила.

По факту гибели 13-летней девочки на улице Свиридова возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».Известно, что девочка ранее не высказывала намерений свести счёты с жизнью. Предсмертную записку она не оставила.Обстоятельства гибели девочки и мотивы ее поступка ещё выясняются. Одна из рассматриваемых версий — в день гибели девочку заметили за курением, и она испугалась, что об этом станет известно родителям.Санкция статьи 110 УК РФ — до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.