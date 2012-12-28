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460
18 минут назад
1

По гибели шестиклассницы возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства

Девочка ранее не высказывала намерений свести счёты с жизнью. Предсмертную записку она не оставила.

По факту гибели 13-летней девочки на улице Свиридова возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Известно, что девочка ранее не высказывала намерений свести счёты с жизнью. Предсмертную записку она не оставила.

Обстоятельства гибели девочки и мотивы ее поступка ещё выясняются. Одна из рассматриваемых версий — в день гибели девочку заметили за курением, и она испугалась, что об этом станет известно родителям. 

Санкция статьи 110 УК РФ — до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.
самоубийство
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Житель
11 минут назад
Печаль, беда....
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