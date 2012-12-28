Липчанка Светлана Толстых участвует в заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России»

Липецкую область в финале конкурса «Воспитатель года России» представляет воспитатель детского сада №135 Липецка Светлана Толстых.

В Москве сегодня начинается заключительный этап XVII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Как сообщает региональное Министерство образования, Липецкую область представляет абсолютной победитель регионального конкурса, воспитатель детского сада №135 Липецка Светлана Толстых.Первый тур заключительного этапа конкурса пройдёт с 21 по 26 сентября. В нём участвуют 86 воспитателей из всех регионов страны. Воспитателей ждут конкурсные испытания: «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Просветительское мероприятие с родителями». Имена лауреатов, которые продолжат борьбу во втором туре, будут объявлены 25 сентября.Конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Его учредители — Министерство просвещения России и профсоюз работников народного образования и науки России.