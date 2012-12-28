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Происшествия
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сегодня, 12:38
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23-летний мужчина по-соседски угнал велосипед
Сначала он просто захотел на нём покататься по ночному городу, а потом решил оставить себе.
В полицию обратилась 37-летняя женщина. А под подозрение попал её 23-летний сосед.
«Молодой человек проживает в этом же доме, где была совершена кража. Вечером он решил погулять по ночному городу. Спускаясь по лестнице, на площадке первого этажа он увидел не пристёгнутый велосипед, и решил на нем покататься. Через несколько часов велопрогулки мужчина решил оставить велосипед себе, спрятав его в укромном месте на улице», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Велосипед изъят и возвращен хозяйке. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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