23-летний мужчина по-соседски угнал велосипед

Сначала он просто захотел на нём покататься по ночному городу, а потом решил оставить себе.

В Данкове раскрыта совершённая в ночь с 26 на 27 августа кража велосипеда за 25 000 рублей из подъезда жилого дома.В полицию обратилась 37-летняя женщина. А под подозрение попал её 23-летний сосед.«Молодой человек проживает в этом же доме, где была совершена кража. Вечером он решил погулять по ночному городу. Спускаясь по лестнице, на площадке первого этажа он увидел не пристёгнутый велосипед, и решил на нем покататься. Через несколько часов велопрогулки мужчина решил оставить велосипед себе, спрятав его в укромном месте на улице», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Велосипед изъят и возвращен хозяйке. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.