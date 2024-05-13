Сквер на улице Неделина нуждается в ремонте

Сейчас малые архитектурные формы в сквере на улице Неделина обследуют специалисты.

В редакцию GOROD48 обратились липчане, которые пожаловались на состояние сквера по улице Неделина.«Все разбито, в клумбах ничего не посажено. Когда там наведут порядок? Вроде бы совсем недавно сквер благоустроили и уже такая разруха!» — Пожаловались читатели.Как сообщили в управлении главного смотрителя, сейчас специалисты обследуют малые архитектурные формы в сквере на улице Неделина.— По результатам обследования составят дефектные ведомости и определят стоимость ремонта. Его проведение станет возможным при выделении финансирования, — отметили в пресс-службе администрации Липецка.Напомним, благоустройство сквера по улице Неделина завершилось поздней осенью 2021 года. Но судьба сквера сразу оказалась непростой: сначала возникли проблемы с подрядчиком, который не укладывался в сроки, а потом сквер был разрушен коммунальными раскопками «Квадры» и его долго не восстанавливали.