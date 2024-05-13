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Общество
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сегодня, 14:28
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Сквер на улице Неделина нуждается в ремонте
Сейчас малые архитектурные формы в сквере на улице Неделина обследуют специалисты.
«Все разбито, в клумбах ничего не посажено. Когда там наведут порядок? Вроде бы совсем недавно сквер благоустроили и уже такая разруха!» — Пожаловались читатели.
Как сообщили в управлении главного смотрителя, сейчас специалисты обследуют малые архитектурные формы в сквере на улице Неделина.
— По результатам обследования составят дефектные ведомости и определят стоимость ремонта. Его проведение станет возможным при выделении финансирования, — отметили в пресс-службе администрации Липецка.
Напомним, благоустройство сквера по улице Неделина завершилось поздней осенью 2021 года. Но судьба сквера сразу оказалась непростой: сначала возникли проблемы с подрядчиком, который не укладывался в сроки, а потом сквер был разрушен коммунальными раскопками «Квадры» и его долго не восстанавливали.
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