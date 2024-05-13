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сегодня, 14:28
10

Сквер на улице Неделина нуждается в ремонте

Сейчас малые архитектурные формы в сквере на улице Неделина обследуют специалисты.

В редакцию GOROD48 обратились липчане, которые пожаловались на состояние сквера по улице Неделина.

«Все разбито, в клумбах ничего не посажено. Когда там наведут порядок? Вроде бы совсем недавно сквер благоустроили и уже такая разруха!» — Пожаловались читатели. 

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Как сообщили в управлении главного смотрителя, сейчас специалисты обследуют малые архитектурные формы в сквере на улице Неделина.

— По результатам обследования составят дефектные ведомости и определят стоимость ремонта. Его проведение станет возможным при выделении финансирования, — отметили в пресс-службе администрации Липецка.

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Напомним, благоустройство сквера по улице Неделина завершилось поздней осенью 2021 года. Но судьба сквера сразу оказалась непростой: сначала возникли проблемы с подрядчиком, который не укладывался в сроки, а потом сквер был разрушен коммунальными раскопками «Квадры» и его долго не восстанавливали.
благоустройство
ЖКХ
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Ольга
19 минут назад
желательно еще восстановить освещение,плитку уложили и освещение пропало
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Слесари жека
21 минуту назад
Что можно планировать где идет теплотрасса с 1000 трубами диаметром в 2е нитки, в 2 метрах от игровых площадок, в любой момент может рвануть и всё что посажено, настроенно смоет в раз кипятком.
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На Лутова
28 минут назад
Все уже благоустроили???
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Главная по городу
42 минуты назад
У нас в городе кроме Неделина и Плеханова * не существует? Госпожа мэр лень выходить из кабинета откройте на компьютере карту города Липецка.Каждый год одно и то же.
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Лиза
45 минут назад
У нас в городе куда ни ткни, везде разруха, к сожалению... и зачастую виноваты сами горожане.
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Foton
46 минут назад
так его только сделали
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гостья
51 минуту назад
а зачем делать то? всё равно всё поломают
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Гостья
54 минуты назад
"Благоустроили"?? Вот этими досками, как и везде сейчас? Так это и есть ожидаемый эффективными менеджерами эффект - надо всё по новой благоустраивать! Деньги давайте...
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007
58 минут назад
У этой администрации вечные проблемы
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Александр
сегодня, 14:35
А света уже год наверное нет по всей аллее
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