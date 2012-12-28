Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В микрорайоне «Елецком» из окна 4-го этажа выпала девочка
Происшествия
Заморозки в Липецкой области продлятся еще один день
Погода в Липецке
Подсобник вывез из магазина вместе с мусором пять ящиков спиртного
Происшествия
МЧС предупреждает о новых заморозках
Погода в Липецке
Дорожный подрядчик мэрии оштрафован на 1,8 миллиона рублей
Общество
Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Общество
Эта ночь стала самой холодной для 10 мая за 115 лет
Погода в Липецке
Читать все
Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Общество
МЧС предупреждает о новых заморозках
Погода в Липецке
Подсобник вывез из магазина вместе с мусором пять ящиков спиртного
Происшествия
В микрорайоне «Елецком» из окна 4-го этажа выпала девочка
Происшествия
Дорожный подрядчик мэрии оштрафован на 1,8 миллиона рублей
Общество
Заморозки в Липецкой области продлятся еще один день
Погода в Липецке
Эта ночь стала самой холодной для 10 мая за 115 лет
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
633
сегодня, 15:26
4

Эта ночь стала самой холодной для 10 мая за 115 лет

Май в Липецке побил еще один температурный рекорд — и снова со знаком «минус». 

Ночь на пятницу стала в Липецке самой холодной ночью 10 мая за 115-летнюю историю метеонаблюдений: температура воздуха опустилась до -4 градусов. Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, это на 1,6 градуса нижу предыдущего минимума ночи 10 мая, который был зафиксирован в 1972 году — минус 2,4 градуса. 

Холодный рекорд сегодняшней ночи второй с начала месяца: 4 мая ночная температура составила -3,1 градуса и побила рекорд 1955 года, когда было зафиксировано -2,3 градуса.

При этом в апреле в Липецке были побиты сразу шесть температурных рекордов, но только со знаком плюс: воздух в городе прогревался до +26,5 градуса.

О новых заморозках сегодня предупредило МЧС: они возможны 12 и 13 мая.
температурный рекорд
0
1
2
2
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Я бы еще
6 минут назад
Добавил рекорд касающийся бесконечного ветра который дует уже больше недели.
Ответить
vlad
7 минут назад
А что скажут светила нашей науки, почему все молчат?
Ответить
КГБ ,
47 минут назад
вот такое оно глобальное потепление ! Сообщают ,в северном Китае выпал снег ,что там бывает крайне редко ! Холодная погода стоит на громадном пространстве .
Ответить
Человек
сегодня, 15:34
Ура, мы рекордсмены!
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru