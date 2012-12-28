Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Погода в Липецке
633
сегодня, 15:26
4
Эта ночь стала самой холодной для 10 мая за 115 лет
Май в Липецке побил еще один температурный рекорд — и снова со знаком «минус».
Холодный рекорд сегодняшней ночи второй с начала месяца: 4 мая ночная температура составила -3,1 градуса и побила рекорд 1955 года, когда было зафиксировано -2,3 градуса.
При этом в апреле в Липецке были побиты сразу шесть температурных рекордов, но только со знаком плюс: воздух в городе прогревался до +26,5 градуса.
О новых заморозках сегодня предупредило МЧС: они возможны 12 и 13 мая.
0
1
2
2
2
Комментарии (4)