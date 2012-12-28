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1243
сегодня, 11:46
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В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке

На оживленном перекрестке улиц Папина – Водопьянова дети предлагают водителям протереть стекла машин.

 Пост об этом опубликовал правозащитник и эколог Валерий Королев:

«Намоленный» беспризорниками и их «бригадирами» перекресток Папина-Водопьянова. Несколько лет картина повторяется: малолетние вымогатели с тряпками попрошайничают на проезжей части, создают помехи транспорту, ежеминутно рискуя собственной жизнью или здоровьем и свободой водителей. Перекресток нашпигован камерами наблюдения... А сегодня к малолеткам примкнула девушка-инвалид, которая окучивает этот перекресток уже лет пять, заметно повзрослев и заматерев».

В аппарате липецкого обмудсмена сразу отреагировали на пост правозащитника:

— Получил информацию из соцсетей. Автор прав: у нас много органов власти, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Беспризорные ли это дети — вряд ли. А вот контроль со стороны взрослых действительно недостаточный. Могу понять желание подростков подработать, но не с угрозой для безопасности и только в свободное от учебы время! По данному факту направил официальное обращение в УМВД для выяснения всех обстоятельств, — сообщил GOROD48 региональный уполномоченный по правам ребёнка Юрий Таран.
дети на дороге
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
Разогнать бы дармоедов
12 минут назад
Всякие опеки и прочее. И создать, как раньше, кружки, секции.
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Бывалый
26 минут назад
Вот так проявляются ростки предпринимательства. Создайте школьникам условия для подработки. Меньше будет правонарушений.
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Гость иии
34 минуты назад
Молодцы, стараются подработать. Зачем отбивать желание с раннего возраста к работе совершенно Непонятно. Позорище на деток жаловаться !!!!
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Машуля
22 минуты назад
Они зарабатывают, это хорошо, но с риском попасть под машину
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Позитив
26 минут назад
В городе полно работы для подростков, только согласие родителей нужно! Была ярмарка вакансий для подростков от 14-ти лет, в апреле 24 года. Что-же, хорошие родители не по беспокоились о своих чадах?! А если под машину попадет ребенок, кого потом винить???
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Витек
35 минут назад
А уполномоченный не может создать детям реальную возможность заработка? не все семьи с достатком, а детям хочется и сладкого, и к труду сами себя * .
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Ссёлки
38 минут назад
Они там сто лет уже,и никому до них нет дела.
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umbopa
43 минуты назад
Дай пареньку денежку и скажи,чтобы не тер ничего
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не надо
31 минуту назад
воспитывать вымогателей. Дал денежку, пусть протрёт.
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Jeangrey
52 минуты назад
Жизнь заберёт лучших.
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гостья
54 минуты назад
сидят дома - плохие родители, начинают сами как-то зарабатывать - плохие родители. Вопрос к правозащитнику: а тогда какие родители хорошие?
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Позитив
30 минут назад
У нас разрешено работать детям с 14 лет, неполный рабочий день! Есть много работодателей, которые дадут им работу, но все должно быть согласовано с родителями.А такой способ, только усугубит понятие - "хорошие родители"! Вы считаете, что зарабатывать на перекрестке, подвергая свою жизнь и других, опасности - это хорошие родители???
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вы правы
34 минуты назад
100%
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И что?
59 минут назад
Раньше у гостиниц подростки машины мыли желающим, это было нормально и даже приветствовалось-не клянчат у родителей на кино и джинсы.
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Зинаида
сегодня, 12:06
Когда там инвалиды на колясках и "Цыгане " деньги просят что-т никто не жалуется
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Позитив
25 минут назад
Речь о ДЕТЯХ!!!
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