В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
40-летний липчанин сообщил о заминированном автомобиле на парковке ТРЦ: его задержали в парке
Общество
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сегодня, 11:46
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В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
На оживленном перекрестке улиц Папина – Водопьянова дети предлагают водителям протереть стекла машин.
«Намоленный» беспризорниками и их «бригадирами» перекресток Папина-Водопьянова. Несколько лет картина повторяется: малолетние вымогатели с тряпками попрошайничают на проезжей части, создают помехи транспорту, ежеминутно рискуя собственной жизнью или здоровьем и свободой водителей. Перекресток нашпигован камерами наблюдения... А сегодня к малолеткам примкнула девушка-инвалид, которая окучивает этот перекресток уже лет пять, заметно повзрослев и заматерев».
В аппарате липецкого обмудсмена сразу отреагировали на пост правозащитника:
— Получил информацию из соцсетей. Автор прав: у нас много органов власти, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Беспризорные ли это дети — вряд ли. А вот контроль со стороны взрослых действительно недостаточный. Могу понять желание подростков подработать, но не с угрозой для безопасности и только в свободное от учебы время! По данному факту направил официальное обращение в УМВД для выяснения всех обстоятельств, — сообщил GOROD48 региональный уполномоченный по правам ребёнка Юрий Таран.
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