21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
Общество
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сегодня, 12:07
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Ячмень, рапс и сахарная свёкла сильнее всего пострадали от заморозков
По предварительной оценке, погиб будущий урожай на 5% от общей посевной площади.
«Ячмень, рапс и сахарная свёкла пострадали больше других культур. Сейчас хозяйства всё экстренно пересевают. Семян у нас достаточно. Но затраты всё же незапланированные для аграриев. Введённый нами режим ЧС позволяет максимально оперативно получать страховые выплаты. С плодово-ягодными культурами сложнее. В некоторых хозяйствах погибла половина будущего урожая. Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По предварительным подсчётам, из 3661 гектара плодово-ягодных насаждений в плодоносящем возрасте погиб будущий урожай на 60% площади. Но подсчёт ущерба ещё идёт.
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