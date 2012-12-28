Ячмень, рапс и сахарная свёкла сильнее всего пострадали от заморозков

По предварительной оценке, погиб будущий урожай на 5% от общей посевной площади.

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Из-за заморозков в Липецкой области, по предварительной оценке, погибло 5% от общей посевной площади в 1,4 миллиона гектаров (под яровыми культурами чуть более миллиона). По словам курирующего вопросы АПК вице-губернатора Игоря Кремнёва, в пострадавших от заморозков хозяйствах идёт активный пересев.«Ячмень, рапс и сахарная свёкла пострадали больше других культур. Сейчас хозяйства всё экстренно пересевают. Семян у нас достаточно. Но затраты всё же незапланированные для аграриев. Введённый нами режим ЧС позволяет максимально оперативно получать страховые выплаты. С плодово-ягодными культурами сложнее. В некоторых хозяйствах погибла половина будущего урожая. Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.По предварительным подсчётам, из 3661 гектара плодово-ягодных насаждений в плодоносящем возрасте погиб будущий урожай на 60% площади. Но подсчёт ущерба ещё идёт.