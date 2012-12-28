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Происшествия
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49 минут назад
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«Им все сошло с рук!»
Родители подвергшегося травле подростка недовольны результатами расследования.
Сразу же после того, как GOROD48 обнародовал эту историю, ее взялись проверять Следственный комитет, полиция и Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области. По словам отца школьника, его жене сразу же после этого позвонил некий мужчина, представившийся другом семьи одного из участников группы подростков, который заявил о желании «замять дело».
Никакого наказания для мучителей не последовало. Об этом GOROD48 сообщил отец подростка:
— Им все сошло с рук! На сегодняшний день никто никакой ответственности не понес. Никаких извинений со стороны подростков и их родителей не было. Мы были вынуждены обратиться за юридической помощью к адвокату.
Адвокат Олеся Антипова рассказала GOROD48, как развивались события. По ее словам, в ходе доследственной проверки следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области были установлены личности всех подростков, принимавших участие в избиении и унижении школьника. Однако признаки преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ («побои или иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений») были обнаружены в действиях только одного подростка. Так как подследственность по этой статье — полицейская, Следком передал материалы проверки в отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку. В свою очередь, инспектор отдела по делам несовершеннолетних пришла к выводу о наличии в действиях самого активного участника травли признаков административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ («побои»). Однако, так как подросток не достиг возраста 16 лет, полиция производства не возбудила по административному делу. Материалы проверки в итоге попали в комиссию по делам несовершеннолетних, которая должна была решить, какие меры воздействия применить к виновному.
— В ходе доследственной проверки в нарушение требований УК РФ не было принято процессуального решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ, не дана должная оценка действиям всех подростков на наличие в них признаков хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенного с применением насилия, — считает Олеся Антипова. — Не было дано никакой правовой оценки административным правонарушениям: оскорблениям потерпевшего, а также действиям по распространению подростками видеозаписи происшествия. До сих пор не решен вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, а ведь на видеозаписях слышен мат, они курят, нарушают общественный порядок.
С помощью адвоката родители 14-летнего подростка направили жалобы на бездействие правоохранительных органов прокурору Советского района Липецка, в СУ СК России по Липецкой области, председателю Следственного комитета РФ, Уполномоченному по правам ребенка при Президенте РФ.
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