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901
49 минут назад
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«Им все сошло с рук!»

Родители подвергшегося травле подростка недовольны результатами расследования.

В ноябре прошлого года мы рассказали историю издевательств группы подростков над 14-летним школьником из Чаплыгинского района в Военном городке. Спрятав свои лица под масками и высоко понятыми воротниками, подростки заставили жертву под видеозапись отдавать им честь, били его ногами в грудь, заставляли под диктовку извиняться перед «многоуважаемой Юлей», Максимом, Димой, Иваном и каким-то депутатом «за распространенную дезинформацию». Запись, на которой голос за кадром говорит: «У нас есть нож. Мы еще скальп с него можем снять. У нас есть человек, который хочет попробовать человечинки...», подростки выложили в соцсети.

Сразу же после того, как GOROD48 обнародовал эту историю, ее взялись проверять Следственный комитет, полиция и Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области. По словам отца школьника, его жене сразу же после этого позвонил некий мужчина, представившийся другом семьи одного из участников группы подростков, который заявил о желании «замять дело».

Никакого наказания для мучителей не последовало. Об этом GOROD48 сообщил отец подростка:

— Им все сошло с рук! На сегодняшний день никто никакой ответственности не понес. Никаких извинений со стороны подростков и их родителей не было. Мы были вынуждены обратиться за юридической помощью к адвокату.

Адвокат Олеся Антипова рассказала GOROD48, как развивались события. По ее словам, в ходе доследственной проверки следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области были установлены личности всех подростков, принимавших участие в избиении и унижении школьника. Однако признаки преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ («побои или иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений») были обнаружены в действиях только одного подростка. Так как подследственность по этой статье — полицейская, Следком передал материалы проверки в отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку. В свою очередь, инспектор отдела по делам несовершеннолетних пришла к выводу о наличии в действиях самого активного участника травли признаков административного правонарушения по статье 6.1.1 КоАП РФ («побои»). Однако, так как подросток не достиг возраста 16 лет, полиция производства не возбудила по административному делу. Материалы проверки в итоге попали в комиссию по делам несовершеннолетних, которая должна была решить, какие меры воздействия применить к виновному.

— В ходе доследственной проверки в нарушение требований УК РФ не было принято процессуального решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ, не дана должная оценка действиям всех подростков на наличие в них признаков хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенного с применением насилия, — считает Олеся Антипова. — Не было дано никакой правовой оценки административным правонарушениям: оскорблениям потерпевшего, а также действиям по распространению подростками видеозаписи происшествия. До сих пор не решен вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, а ведь на видеозаписях слышен мат, они курят, нарушают общественный порядок.

С помощью адвоката родители 14-летнего подростка направили жалобы на бездействие правоохранительных органов прокурору Советского района Липецка, в СУ СК России по Липецкой области, председателю Следственного комитета РФ, Уполномоченному по правам ребенка при Президенте РФ.
травля
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Комментарии (4)

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Сначала новые
65+
6 минут назад
Это либеральная политика государства в отношение детей к хорошему не приведёт! Родители обязаны воспитывать детей даже с помощью ремня а государственные органы не должны лезть в семью !
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Сема
11 минут назад
Это отвратительно.
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Адвокат Черный
23 минуты назад
То, что родители потерпевшего обратились к адвокату, это хорошо. Но мой совет родителям - купите своему сыну хороший газовый баллончик и электрошокер. Самый лучший вариант для любой ситуации в наше время. Кстати, этот совет и взрослым подойдёт.
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48
25 минут назад
Выбрали того, кто не сможет себя защитить. Это будущие отцы и мужья? Думают, что унижают ребенка. А унижают себя и своих родителей
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