Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Липчанка Светлана Толстых участвует в заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России»
Происшествия
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30 минут назад
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Липчанин скачал файл и лишился 40 000 рублей
Мошенники получили доступ к банковскому счету и купили сертификат на маркетплейсе.
«После загрузки файла на телефон пришло уведомление о необходимости обновления устройства. А когда на смартфон было загружено новое программное обеспечение, липчанин обнаружил, что не может зайти в приложения банка. Восстановив доступ к личному кабинету, он увидел, что со счета списано 40 000 рублей за покупку сертификата одного из маркетплейсов», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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