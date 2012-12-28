Липчанин скачал файл и лишился 40 000 рублей

Мошенники получили доступ к банковскому счету и купили сертификат на маркетплейсе.

В липецкий отдел полиции №7 обратился 34-летний липчанин, который двумя днями ранее скачал pdf-документ на свой смартфон и после обнаружил списание 40 000 рублей.«После загрузки файла на телефон пришло уведомление о необходимости обновления устройства. А когда на смартфон было загружено новое программное обеспечение, липчанин обнаружил, что не может зайти в приложения банка. Восстановив доступ к личному кабинету, он увидел, что со счета списано 40 000 рублей за покупку сертификата одного из маркетплейсов», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.