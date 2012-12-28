Платный паркинг взломали снаружи

Липецкие водители паркуются во втором ряду за синей разметкой. В ответ Евгения Уваркина призвала привлечь ГИБДД к наведению порядка на улицах.

Со 2-го по по 8-е мая платными парковками в центре Липецка воспользовались 9,2 тысячи раз. Оплачено 6 473 парковочных сессии. В итоге за первую неделю действия платного паркинга на счет его оператора, управления главного смотрителя, поступило 172 952 рубля. Еще 541 водитель успел уложиться в 15-минутное бесплатное окно с начала стоянки. Льготной, то есть бесплатной, были 317 сессий. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.Он же сказал, что 2-8 мая система зарегистрировала 1 807 случаев бесплатной парковки. Информацию о таких машинах административные комиссии направят в ОГИБДД РФ по Липецку с просьбой установить личности «зайцев», чтобы потом оштрафовать их на 500 рублей.Но тут же выяснилось, что мало штрафовать только тех, не оплатил остановку в синем квадратике. Глава Липецка обратила внимание на такие ставшие частыми нарушения, как парковка во втором ряду за зоной разметки или перед поворотами и въездами во дворы.— Водители таких машин не попадают под штрафы. Почему молчим? — обратилась к присутствующим Евгения Уваркина.Самым смелым оказался вице-мэр Николай Дергунов: «Мы не молчим. Мы обращались в ГИБДД с просьбой об увеличении количество рейдов в зоне платной парковки. Но ответа не получили».— Это значит, что вы молчите! — возмутилась глава города. — Как вы думаете, как водители будут относится к нам, если их не наказывают за парковки во втором ряду? Если вы не получили ответа от ГИБДД, вы должны обратиться в правительство области. Ведь будет несправедливым оштрафовать кого-то за бесплатную стоянку на парковочном месте, если тот, кто встал за ним на дороге во втором ряду, останется без наказания.Павел Звонарев сообщил, что система фиксирует все факты пренебрежения правилами парковки и что фотографии машин-нарушителей с номерными знаками можно пересылать в полицию.— Этого будет достаточно, чтобы оштрафовать виновного? — спросила мэр.— Нет. Автоинспектор должен присутствовать на месте, — ответил председатель департамента.Глава города посоветовала подчиненным сделать неожиданный ход:— Может, мы будем сами проверять ГИБДД посредством камер? Были ли автоинспекторы на месте нарушения, были ли выписаны штрафы? Может, уже мы наконец-то спросим с ГИБДД за парковку на автобусных остановках и тротуарах? Или они нам будут по-прежнему отвечать: «Ой, мы приехали, а нарушителя нету?» Поменяйте алгоритм! Не надо расписываться в собственной беспомощности!Евгения Уваркина сказала, что есть много положительных отзывов о ведении платных парковок в центре Липецка, но есть и отрицательные. Например, жалобы жильцов домов в центре на то, что их дворы заполонили автомобили:— Это стандартная ситуация при начале действия платных парковок. На эти жалобы надо оперативно реагировать. Департаменту развития территории нужно пообщаться с активными жильцами таких домов, с управляющими компаниями и собрать обратную связь об установке шлагбаумов, — сказала глава города Евгения Уваркина.Также на орехи досталось председателям трех департаментов — развития территорий, экономического развития, дорожного хозяйства и благоустройства — за то, что муниципалитет продолжает тратить бюджетные деньги на ликвидацию самовольных свалок мусора (на прошлой неделе с улиц Баумана, Пожарского, Ковалева, Зои Космодемьянской вывезли почти 39 тонн разных отходов). Вице-мэр Николай Дергунов пообещал уже завтра поднять этот вопрос в областном управлении экологии и природных ресурсов, сообщив, что это ведомству что-то мешает штрафовать тех, кто создает несанкционированные свалки. «Пока не будет ответственности, нам будет тяжело справится с этим».Евгения Уваркина сосредоточилась на двух основных источниках появления свалок из шин: шиномонтажах и гаражных кооперативах. И в жестком тоне потребовала от подчиненных решить эту проблему. «Тема категорически не доработана!»— У нас 90 точек шиномонтажа. Если непосредственно на таком пункте шин мы не видим, то рядом на контейнерной площадке мы видим их гору! Если хозяин шиномонтажа Иванов Иван Иванович не имеет договора на вывоз шин, то можно ему сказать, что мы можем закрыть шиномонтаж! Можно увеличить арендную плату за земельный участок или увеличить штрафы за нарушение городских Правил благоустройства. Сядьте и проведите мозговой штурм — как сделать так, чтобы у шиномонтажей и гаражных кооперативов было чисто. Управление главного смотрителя, департаменты развития территории и экономического развития должны объединить усилия. Я вам даю сегодня и завтра на выработку конструктивного решения этой проблемы — как привлечь к ответственности тех, кто нарушает. Это бессовестно — решать свои проблемы за счет бюджета города!Глава Липецка потребовала вынести тему противодействия рождению несанкционированных мусорных свалок на улицах города на совещание в правительстве области.