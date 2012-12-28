Минус как плюс

Председатель Счетной палаты Липецка выразила особое мнение насчет исполнения мэрией муниципальных программ.

Сегодня и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Липецка Мария Соловьева рассказала членам комиссии горсовета по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства об исполнении 22-х муниципальных и ведомственных целевых программ в прошлом году.Говоря простыми словами, в эти программы вошли все 26,5 млрд рублей расходов городского бюджета. Из них 9,5 миллиарда собственных доходов и 17 миллиардов, полученных мэрией из областной и федеральной казны. Так вот, безупречно исполненной сам муниципалитет признал всего одну из 22-х программ — «Защита населения и территории Липецка от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан». Ко всем остальным у самих же чиновников были претензии.Впрочем, девять программ, в том числе развития транспорта и дорожного хозяйства, развития туризма, содержания и восстановление зеленого фонда, сохранения и развития культуры и искусства, Марина Соловьева назвала эффективными. 11 программ сочли умеренно эффективными. В их числе — благоустройство города, программа развития ЖКХ, «Мой двор». «Мой двор», кстати, по итогам 2022 года назвали единственной малоэффективной программой, но в этом году с 73,2% исполнения она попала в середнячки (в срок и в полном объеме в прошлом году была выполнена половина из запланированных мероприятий).По итогам прошлого года малоэффективными программами стали сразу две: «Формирование современной городской среды» и «Градостроительная деятельность», которые курирует вице-мэр Светлана Сурмий. Освоение средств по первой из них составило 80,6%, по второй — 66,6%.Экспертно-аналитическое управление горсовета резюмировало, что в последние годы расходы мэрии растут, а их эффективность уменьшается. Например, расходы городского бюджета в 2021 году составили 15,8 млрд рублей, в 2022-м — 20,3 миллиарда, в 2023-м — 26,5 миллиарда. Но если в 2022 году количество эффективных муниципальных программ по сравнению с умеренно- и малоэффективными составило 63%, то в прошлом — 31%, а количество эффективных ведомственных целевых программ уменьшилось с 83% до 67%. «Управление отмечает отрицательную динамику, выраженную в ежегодном снижении процента освоения денежных средств, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования и расходования средств исполнителями муниципальных программ», — резюмировал его начальник Олег Горбунов.Однако председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова выразила особое мнение насчет исполнения мэрией муниципальных программ. Она заявила, что горсовету и мэрии следует поменять подходы к оценкам программ, которые определяются специальными формулами. В пример главный аудитор Липецка привела программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Липецка». Марина Зиборова сказала, что департамент финансов мэрии сумел в прошлом году избавить муниципалитет от коммерческих кредитов на сумму в 300 млн рублей с высокой процентной ставкой (теперь в структуре муниципального долга — только полученные от правительства области бюджетные кредиты с минимальной процентной ставкой 0,1%). Но существующая методика перевела этот плюс в минус. В итоге программу признали умеренно эффективной.— Предлагаю при исполнении плановых мероприятий не обращать внимание на финансовые показатели. Нашу методику нужно в части параметров изменить, — сказала Марина Зиборова.Если говорить о лучшей из программ, «Защите населения и территории Липецка от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения безопасного проживания граждан», то в минувший понедельник на оперативном совещании в мэрии глава Липецка поставила задачу руководителю городского управления ГО и ЧС Николаю Новикову как можно скорее отладить систему оповещения горожан о воздушной тревоге, увеличив ее громкость в тех районах, жители которых жаловались на то, что не слышат сирен и голосового оповещения о воздушной опасности.