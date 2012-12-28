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сегодня, 15:15
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Драка четвероклассников у липецкой школы завершились переломом ноги

Директор школы получил представление прокуратуры, ещё два педагога привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Правобережного района завершила проверку в одной из школ, у которой 29 января этого года подрались четвероклассники и один сломал другому ногу.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, четвероклассники поссорились на уроке физкультуры. Учитель разнял ребят, но после уроков конфликт между детьми продолжился уже за территорией школы. В результате выяснения отношений один из мальчиков получил перелом ноги.

Прокуратура пришла к выводу, что профилактическая работа в школе была организована не на должном уровне: учителем и школой мер по выяснению и устранению причины конфликта принято не было, необходимая социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним оказана не была, принимаемые школой меры по противодействию насилия и агрессии среди учеников, реализация методик, направленных на формирование их законопослушного поведения, организованы не на должном уровне, что и привело к негативным последствиям.

Директору школы внесено представление, ещё два педагога привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас с детьми в школе организована активная профилактическая работа.
дети
школа
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Старый
17 минут назад
Надо водить в школе наказание как до революции 1917 г . Порка розгами .
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Ух ты
39 минут назад
Ну про активно организованную в настоящее время профилактическую работу говорить рано. Если она не проводилась ранее, стало быть « у руля» управленцы, которые не могут ее организовывать по определению.
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Лиза
41 минуту назад
С родителями надо разбираться сначала, а не с учителями. Всё: и хорошее, и плохое идёт из семьи, почему-то родители об этом забыли.
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ЮВП
51 минуту назад
Мигранты ?
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Липчанин
56 минут назад
В детских садах и школах полная нехватка специалистов. Дети всегда были детьми со своими шалостями. Сегодня поругались- завтра не разлей вода. Но что творят родители сейчас-уму непостижимо. Отчитывают, оскорбляют * . Ведут себя, как цари и им все дозволено. Бегут в департамент, директору, заведующим, прокуратуре, роспотребнадзору обходя преподавателя стороной. Так ведь он работает непосредственно с вашим ребенком.
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Все верно
32 минуты назад
Рыба гниёт с головы. Что ждать от детей если у родителей бардак в голове. Главное жалобу вовремя накатать....
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А лександр
сегодня, 15:34
Если мы желаем вернуть уважение к учителю , как людей глубоко интеллигентных ,надо запретить им участвовать в различных выборах и платить достойную зарплату и тогда в школах со временем будут работать расположенные к этой профессии.
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Гость
сегодня, 15:33
Опять школа виновата? А мы еще удивляемся, почему в школе не хватает учителей....Все как- то зыбыли мудрые слова " Ребенок учится тому, что видит в дому"...С родителей надо начинать!!!!
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правда
35 минут назад
вы правы на 1000%.....
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Гость
37 минут назад
Школа виновата, если нарушила закон. В статье указано, что конкретно нарушено. Это цитирование закона.
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48+
сегодня, 15:33
Воспитанием занимаются дома, в школу за знаниями! Вопросы к родителям должны быть, а не учителей кошмарить.
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Липецк
34 минуты назад
Как только обучением? У нас по закону школы осуществляют образовательный процесс, а он включает в себя как обучение, так и воспитание в видах и формах, определяемых как законом, так и подзаконными актами. Вот репетиторство у нас нигде в законодательстве не прописано….
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48
сегодня, 15:25
Чтобы сломать ногу, нужно постараться. Вот так дети пошли!
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