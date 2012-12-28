Драка четвероклассников у липецкой школы завершились переломом ноги

Директор школы получил представление прокуратуры, ещё два педагога привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Правобережного района завершила проверку в одной из школ, у которой 29 января этого года подрались четвероклассники и один сломал другому ногу.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, четвероклассники поссорились на уроке физкультуры. Учитель разнял ребят, но после уроков конфликт между детьми продолжился уже за территорией школы. В результате выяснения отношений один из мальчиков получил перелом ноги.Прокуратура пришла к выводу, что профилактическая работа в школе была организована не на должном уровне: учителем и школой мер по выяснению и устранению причины конфликта принято не было, необходимая социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним оказана не была, принимаемые школой меры по противодействию насилия и агрессии среди учеников, реализация методик, направленных на формирование их законопослушного поведения, организованы не на должном уровне, что и привело к негативным последствиям.Директору школы внесено представление, ещё два педагога привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас с детьми в школе организована активная профилактическая работа.