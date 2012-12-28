«В этом году подготовка города к зиме ничем не отличается от такой же работы в прошлом году»

На эти слова заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка Александра Целыковского председатель депутатской комиссии горсовета Светлана Бессонова ответила убийственной репликой: «Это больше всего и пугает».

Сегодня на заседании постоянной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Александр Целыковский рассказал о прохождении отопительного сезона 2023-2024 годов и о подготовке к следующему.Липчане надолго запомнили прошедшую зиму. Особенно 50 тысяч жильцов 363 домов, оставшихся в январе при 20-градусном морозе без отопления и горячей воды из-за трех аварий на сетях «Квадры». Эту крупнейшую в современной истории города аварию Александр Целыковский назвал инцидентом. Еще один подобный «инцидент» произошел ровно через месяц, 13 февраля, когда из-за порыва сети на улице Московской тепла лишились жители 80 многоэтажек и пять объектов социальной сферы. По словам председателя департамента, отопительный сезон прошел в целом удовлетворительно. Но члены депутатской комиссии не позволили чиновнику закончить на мажорной ноте и потребовали отчета о причинах январской аварии на улице Барашева.Дословно Александр Целыковский ответил так: «Авария была следствием локального коррозионного утонения стенки тепловой сети вследствие увлажнения под слоем теплоизоляции и покрывного материала из-за попадания влаги через нарушенную герметизацию стыка лотка и тепловой камеры, которое не было обнаружено при проведении ежегодного технического освидетельствования». Но его поправил представитель «Квадры» Виталий Маклаков. Он сообщил, что если бы все ограничилось только порывом трубы у стадиона «Металлург» на улице Барашева, то под отключение попали бы не так много домов. Однако энергетикам пришлось отключить еще 300 домов, так как на насосной подстанции на улице Неделина не удалось перекрыть шаровой кран, чтобы локализовать утечку. И это стало неприятной неожиданностью для энергетиков:— Этот шаровый кран должен был перекрыть магистраль, но запорная арматура не сработала. При этом четыре раза его работоспособность проверяли в прошлом году во время гидравлических испытаний при подготовке к зиме. Почему так случилось, нам не понятно. Это покажет экспертиза после того, как этот кран вырежут при замене участка сети от улицы Неделина до сквера Ворошилова. Но этот кран был от известного производителя, работал без нареканий с 2006 года. Мы его заменим уже в мае.Авария заставила руководство АО «Квадра» срочно увеличить инвестиционную программу на этот год для липецкого филиала. Поэтому кроме участка сети, о котором уже было сказано, ресурсная организация поменяет трубы в районе Октябрьского рынка и на улице Авиационной. Липецкий филиал «Квадры» получил на эти работы от головной компании 376 миллионов. Это плюсом к работам по подготовке к новому отопительному сезону, оцененным в полмиллиарда.Кстати, во время первого этапа гидравлических испытаний на сетях «Квадры» уже выявлены 129 прорывов, сто из которых ликвидированы.— Это проблема — то, что запорная арматура не держит давление. Каков ее масштаб? — поинтересовался первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.На вопрос почему-то взялся отвечать технический директор компании «РВК-Липецк» Александр Шачнев. Он сообщил, что в городе — 30 тысяч водопроводных колодцев. И в них может быть по нескольку единиц запорной арматуры. Львиная их часть осталась еще со времен СССР. «РВК» в прошлом году поменяла не одну сотню единиц такой арматуры, но работы еще — на долгие годы. «Надо менять такую арматуру в больших количествах, чем это делается сейчас».— Мы стараемся восстанавливать сети поэтапно, участками, запитываем при возможности потребителей по временным схемам, но бывают, конечно, и исключения. Жителям придется потерпеть временные неудобства — это же в их интересах, — так ответил уже представитель «Квадры» на вопрос депутата Игоря Подзорова, который привел несколько адресов по своему округу, где после завершения аварийных работ жильцы многоэтажек неделями жили без отопления.А сейчас, после завершения первого этапа гидравлических испытаний, в округе Подзорова несколько домов получают горячую воду вовсе не той температуры, которая необходима. «Почему вас нужно уговаривать делать вашу же работу?»Виталий Маклаков тут же переложил ответственность на управляющие компании.— Это вопрос хозяйствующих субъектов. Люди-то почему должны из-за этого страдать? — спросил депутат.— Люди платят УК…— … но они и вам платят! — парировал выпад представителя «Квадры» Игорь Подзоров.Депутаты возмутись и тем, что их представителей не включили в комиссию мэрии, выяснявшей причины зимних аварий на сетях «Квадры». А потом масла в огонь и без того жаркой дискуссии подлила депутат Светлана Бессонова:— Вы такой неуверенный. Кажется, вы не владеете информацией, — обратилась она к Александру Целыковскому.Еще один удар чиновнику нанес председатель Общественной палаты Липецка Федор Жигаров. Он заявил, что департамент ЖКХ умышленно не привлекает к подготовке многоэтажек к зиме их жильцов, активистов, председателей и членов Советов домов. «Боитесь, что тогда не будут подписаны паспорта готовности МКД?»Кстати, об этих самых паспортах. На каждый многоквартирный дом есть такой объемный документ. Без подписей чиновников дом считается неготовым к зиме. Но всякий раз в ноябре оказывается, что подписаны они все. Однако зима прошлого года показала, что ряд УК в центре города запускал тепло и горячую воду в дома даже неделю-две после ликвидации аварий 13 января! В итоге директоров «Маяка», «Варианта» и «Угловой» с подачи Госжилинспекции дисквалифицировали.Александр Целыковский сильно обиделся на прозвучавшие реплики. Он сказал, что жильцов домов не подпускают к паспортам готовности из-за их некомпетентности в технических вопросах.— В этом году подготовка города к зиме ничем не отличается от такой же работы в прошлом году! — заявил председатель департамента.На эти слова председатель депутатской комиссии горсовета Светлана Бессонова ответила убийственной репликой: «Это больше всего и пугает!»Сославшись на неблагоприятные виды на лето, Бессонова спросила, можно ли будет начать отопительный сезон в этом году уже в… августе?— В августе мы не сможем начать отопительный сезон, так как у нас гидравлические испытания продлится до 8 сентября. А потом ещё и ремонт. Но к началу октября мы должны быть готовы подать тепло, это наша обязанность, — ответил Виталий Маклаков.