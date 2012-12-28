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3957
сегодня, 15:30
26

13-летняя девочка разбилась насмерть на улице Свиридова

Школьница погибла при падении с высоты.

Сегодня днем из дома №6 по улице Свиридова выпала школьница. От полученных травм 13-летняя девочка скончалась.

На месте трагедии работают оперативные службы.
падение с высоты
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Комментарии (26)

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Как гость
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Иешу
11 минут назад
Зомбированные дети, они уверены, что произойдёт перезагрузка и они опять будут жить. Наставление родителям - ведите детей в церковь, ведите детей туда с пелёнок. Приобщийщися к церкви, никогда не закончить жизнь самоубийством.
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Гость
14 минут назад
В школе думают как на букеты собирать, и на базу отдыха съездить. Горе какое. Что сподвигнуло дитя, на раковой шаг.
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Вопрос
16 минут назад
Воспитания снят, когда я вижу маму с малышом переходящими дорогу, он на самокате и она его везёт. Вот и фундамент мозговой закладывается, что голова не работает ни у взрослого человека, ни у будущего поколения
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Сосед
29 минут назад
Спешат в ад,запретить все * ,беседовать с детьми больше,а не сидеть родителям в соцсетях
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Лиза
33 минуты назад
Причём тут школа? Написано из дома 6. Девочку жаль, конечно. В чём же причина, что девочка решилась на такой страшный шаг?
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Я
37 минут назад
Надо контролировать подростков,переодически проверять телефон
Ответить
Да
39 минут назад
Духовное воспитание отсутствует
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Не равнодушный
40 минут назад
Что ж вы себя не берегёте-то? ....
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Житель
45 минут назад
Господи какой ужас ( сама ?
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1
51 минуту назад
С какого она этажа выпала?
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