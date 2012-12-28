«Еще немного, еще чуть-чуть?»: Ася Франценюк надеется убрать с улиц Липецка нелегальные киоски
20-летний мужчина из Пензы выманил у 22 жителей Липецка, Воронежа, Казани, Магнитогорска и Кирова 8 миллионов рублей
Статистика: за неделю в Липецкой области заметно подорожали картофель, морковь, мука и куры
Происшествия
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сегодня, 15:30
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13-летняя девочка разбилась насмерть на улице Свиридова
Школьница погибла при падении с высоты.
На месте трагедии работают оперативные службы.
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