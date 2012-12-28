В микрорайоне «Елецком» из окна 4-го этажа выпала девочка

Пострадавшая умудрилась остаться живой, ей госпитализирован в тяжелом состоянии.

Трагедия случилась вчера около 20:30 в микрорайоне «Елецком» - несовершеннолетняя выпала из окна 4-го этажа.Эту информацию GOROD48 подтвердили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. В полиции сообщили, что пострадала девочка 9 лет, с тяжёлыми травмами ей госпитализировали в одну из липецких больниц.- Проверку проводит отдел полиции №2, - добавили в пресс-службе. – Обстоятельства происшествия уточняются.