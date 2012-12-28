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Общество
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31 минуту назад
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У управляющей компании Минобороны нет денег на подготовку Военного городка к зиме
Документы мэрии Липецка о готовности взять на баланс муниципалитета все коммунальные коммуникации зависли в ведомстве теперь уже не Шойгу.
Начальником участка Дмитрий Кульнев работает вот уже 14-й год. За все это время никаких капремонтов коммунальных сетей и объектов энергетики в Военном городке не было. «Денег на это Минобороны не выделяло».
— Сейчас идёт подготовка к новому отопительному сезону. Городок мы не готовим — у нас на это нет средств. На весь городок у меня одна АС-машина, два слесаря и мастер. Мы занимаемся только военными объектами. Если я отвлеку ресурсы на подготовку гражданских объектов к зиме, это расценят как саботаж. А в городке все плохо на данный момент, — сказал Дмитрий Кульнев.
Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Липецка Вера Андреева развела руками. По ее словам, все необходимые документы на прием коммунальной инфраструктуры Военного городка на баланс муниципалитета пылятся в Минобороны вот уже два месяца (в последний раз эту тему делегация мэрии обсуждала с заместителем министра обороны генералом армии Тимуром Ивановым, курировавшим до своего недавнего ареста по обвинению в коррупции экономический и строительный блок министерства. — Прим. GOROD48).
— Мы сделали все от себя возможное. Мы максимально ускорили передачу энергетики Военного городка городу. Свою часть работы должно было сделать Минобороны, но пока не сделало, — сказала Вера Андреева.
Военный городок стал юридически частью Липецка в конце декабря 2022 года. Так на кадастровый учет мэрии попали весь его жилфонд и 23 земельных участка (три из них сформированы под строительство школы, детсада и стадиона, один предоставлен в бессрочное пользование «Спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике»). Часть недвижимости и земельных участков Минобороны оставило за собой, в том числе три недостроенные высотки для военнослужащих авиацентра — у одного из них до сих пор висит аншлаг и именем заказчика — того самого Тимура Иванова. Но вся коммуналка осталась на балансе военного ведомства. Заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Александр Целыковский сообщил, что в муниципальную собственность Министерство обороны пока что передало только наружные водопроводные сети и наружные сети канализации и три насосные станции. Это имущество передано в хозяйственное ведение МУП «Липецктеплосеть».
На этой же депутатской комиссии выяснилось, что в Военном городке остались еще и бесхозяйные сети! Шесть участков теплосети, два газопровода и сети уличного освещения. Этот факт очень удивил заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Александра Целыковского, воскликнувшего, что об этом он узнал только сейчас. Представители «Квадры», «РВК-Липецк», «Липецкэнерго» заявили, что смогут взять их или на баланс своих организаций или в аренду лишь после того, как они станут муниципальной собственностью. Рискнуло сделать это по факту оказания услуг жителям городка только АО «Газпром газораспределение Липецк».
— Если сейчас в Военном городке случится порыв на сетях, кто будет ликвидировать аварию? — поинтересовался первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Вопрос завис в воздухе.
— Наверное, муниципалитет. Мы не можем тратить средства на чужое имущество, — осторожно предположил представитель «Квадры».
— Любую аварию должен устранить балансодержатель сетей, — расставила все точки над i Вера Андреева.
Представляющий интересы Военного городка в горсовете депутат Андрей Захаров, который бьется за передачу всей его коммуналки мэрии вот уже третий год, оказался, как ни странно, удовлетворен тем, как решаются проблемы. Он заявил, что это уже третье серьезное обсуждение этого вопроса, и что наконец-то все разобрались с истинным положением дел. Депутат выразил надежду на то, что скоро все сети обретут своих балансодержателей.
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