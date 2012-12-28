Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
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Происшествия
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16 минут назад
Напавшая с молотком на «Хёндай» бывшего липчанка получила 120 часов обязательных работ
Также с женщины взысканы 159 262 рубля материального ущерба и компенсация морального вреда в 5 000 рублей.
Об этой истории мы рассказывали: в июне этого года женщина отдубасила молотком «Хёндай» бывшего парня. Погром записала камера наблюдения. Но оказалось, что машина принадлежала 59-летней матери мужчины — «Хендай Солярис» был оформлен на нее. Она же обратилась в отдел полиции №7.
38-летняя липчанка пояснила, что повредила автомобиль после очередного конфликта с бывшим парнем. Несмотря на расставание, тот искал поводы для встреч, которые заканчивались ссорами. В этот раз женщина не справилась с эмоциями и нанесла не мене 8 ударов молотком по машине, припаркованной во дворе жилого дома.
«Свою вину в совершении преступления подсудимая признала полностью. Согласно ее показаниям, они с потерпевшим ранее состояли в отношениях. В день происшествия она возвращалась домой с прогулки с дочерью, когда у лифта потерпевший применил к ней физическую силу. Повреждение автомобиля было совершено ею из мотивов мести», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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