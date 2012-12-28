В Петербурге на аварийную раскопку дается 96 часов, в Липецке — два месяца

Но и за этот срок ресурсные организации не успевают восстановить места проведения работ!

По требованию главы Липецка Евгении Уваркиной, к 1 мая хозяйствующие субъекты должны были восстановить в прежнем виде — с асфальтом, плиткой, газонами, кустарниками и деревьями — все места производства земляных работ. Больше всех просроченных раскопок или тех, которые были восстановлены в зимнем варианте — просто засыпаны щебнем, насчитывалось у ресурсоснабжающих организаций. За «Квадрой» к началу мая оставались, по данным городского департамента развития территории, 54 раскопки, за «РВК-Липецк» — 34. При этом еще с прошлого года у «Квадры» было 11 мест с не восстановленным благоустройством, у «РВК-Липецк» — пять.Все такие места — со щебенкой под ногами, с кучами земли, с обломками бордюров, асфальта и плитки — раздражают горожан. Людей возмущает, что они месяцами должны ходить, спотыкаясь о мусор. Поэтому в департаменте развития территории жестко взялись спрашивать с производителей работ за восстановление благоустройства.— По состоянию 1 мая у нас на контроле было 105 предписаний о восстановлении благоустройства, выданных хозсубъектам, 37 из которых — еще от прошлого года. К этой дате исполнено лишь 81 предписание. Значит, по остальным будут составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ за нарушение требований предписаний органа контроля за выявленные нарушения при производстве земляных или строительных работ в целях благоустройства, которые пойдут в суд. Вчера и сегодня мы уже составили два таких протокола в отношении «РВК-Липецк», два — на «Квадру» и семь — на «Россети Центр». На следующей неделе мы составим еще несколько таких протоколов в отношении «Квадры», — сообщила GOROD48 заместитель председателя департамента Татьяна Инютина.Сегодня корреспондент GOROD48 присутствовал при составлении такого протокола в отношении «Россетей». В кабинет Татьяны Инютиной пришли два представителя сетевой компании, которая вовремя, как говорится, не убрала за собой после замены кабеля у дома №38 по улице Мичурина. Юристы попытались оспорить протокол, заявив, что не могли заасфальтировать разрытую при проведении работ пешеходную дорожку, так как в апреле еще не работали асфальтобетонные заводы.— Вы нарушили все сроки! До 1 мая вы должны были восстановить место проведения работ, но вы просто экономили деньги! «Квадра» и «РВК» даже зимой восстанавливали места аварийных работ литым асфальтом. Да, такой асфальт дороже обычного. Значит, при желании все было можно сделать вовремя, — отливала каждую фразу в металле хрупкая на вид чиновница.— У нас — 187 раскопок…— По просроченным зимним вариантам вы должны были завершить все благоустройство к 1 мая! Налицо фактическое нарушение сроков благоустройства, подтвержденное материалами проверок. Посмотрите, в каком состоянии город! Это вызывает справедливое недовольство горожан! — была неумолима в праведном гневе заместитель председателя департамента.Юристы возмущались. Говорили о формальном подходе департамента к восстановлению благоустройства, грозились оспорить составленный протокол в суде:— Мы взялись менять участок поврежденного кабеля у дома по Мичурина, 38. Раскопали, выяснили, что нужно менять весь кабель. А срок раскопок — два месяца. Управление главного смотрителя нам разрешение на раскопку не продлило. По итогу у этого дома мы более десяти раз копали землю с сентября по декабрь. В январе мы восстановили места работ в зимнем варианте.В ответ они услышали, что в Петербурге на любую аварийную раскопку с последующим приведением в порядок мест работ хозсубъектам дают ровно 96 часов.— Давайте не будем сравнивать Питер с Липецком, — попытался парировать юрист «Россетей».— А вам УГС дает на раскопку 60 дней! О чем вы говорите! — возмутилась Татьяна Инютина.Составленный протокол юристы подписали со словами, что у дома на Мичурина, 38 все уже восстановлено. Однако сотрудник департамента с выходом на месте убедился, что это не так.— Восстановление благоустройства подразумевает не только асфальтирование дорожки, но полную уборку места работ. Чего, очевидно, сделано не было, — резюмировала увиденное Татьяна Инютина.За несколько месяцев прошлого года и за прошедший период текущего только за неисполнение предписаний по раскопкам производителей земляных работ оштрафовали на общую сумму в 640 тысяч рублей.Всего с начала года по фактам выявления нарушений при производстве земляных работ выявлено уже 198 случаев нарушений обязательных требований правил благоустройства, из них 73 — у «Квадры», 52 — у «РВК Липецк», 26 — у «Россетей». По каждому такому случаю организациям выдают предписания с конкретным сроком исполнения.Из-за того, что Липецк превратился в какую-то полосу препятствий с многочисленными рвами и ямами, глава города Евгения Уваркина инициировала процесс дополнения статьи 5.13 регионального КоАП Липецкой области второй частью, предусматривающую кратное увеличение штрафов за просроченные раскопки. Поэтому уже этим летом компании, которые вовремя не приводят в порядок места земляных работ, будут штрафовать по новой, второй части статьи 5.13 регионального Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья увеличивает штраф для организаций с нынешних 10 тысяч рублей до 100 тысяч.