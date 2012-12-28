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сегодня, 11:36
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«Некому их дубиной огреть!»

В Липецком горсовете снова выясняли, кому вывозить ветки и листву с контейнерных площадок.

Удивительное дело — вот уже несколько лет в Липецке не могут разобраться с простым вопросом: за чей счет вывозить с контейнерных площадок траву и ветки! Вот и в этот раз в горсовете битый час сотрясали воздух, но так и не пришли к общему мнению.

Елена Евстратова, коммерческий директор компании «ЭкоПром-Липецк» заявила, что трава, собранная на субботниках листва, ветки, порубочные остатки не являются твердыми коммунальными отходами, а потому региональный оператор не обязан забирать такой мусор. Исключением, по ее мнению, является листва, сметенная дворниками управляющих компаний и ТСЖ. «Образующиеся при обрезке растущих на придомовой территории деревьев и кустарника ветки не относятся к ТКО». Тем более регоператор не собирается за свой счет вывозить распиленные стволы и ветки после сноса аварийных деревьев «управляшками» и подрядчиками мэрии — все это должны убирать производители работ в течение трех дней после их окончания, как об этом говорится в городских Правилах благоустройства. В оправдание своей позиции представитель «ЭкоПрома» привела постановление Конституционного суда от 2015 года, предписавшего убирать любой мусор собственнику земельного участка.

Начальник правового управления Липецкого горсовета Сергей Фаустов сослался на ряд иных правовых актов. В частности, на то, что еще четыре года назад Верховный суд решил, что все растительные отходы относятся к ТКО.

Так в чем же дело? По словам Фаустова, областной территориальной схеме обращения с отходами, принятой в 2019 году, растительные отходы помечены значком * со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии, которое считает ТКО мусором, образующимся в жилых помещениях в процессе жизнедеятельности физлиц.

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свежие фотографии контейнерных площадок от департамента развития территории мэрии  

— К нам обратился житель Липецка Михаил Илларионов. Он просит определить простые правила вывоза мусора от контейнерных площадок. Нам надо дать ответы на три вопроса: Кто вывозит мусор? Кто убирает контейнерные площадки? Кто вывозит наваленный мусор рядом с контейнерной площадкой? — обратился к представителям мэрии и правительства области депутат Андрей Захаров.

Ответить ему должен был сотрудник областного управления экологии и природных ресурсов, но это ведомство почему-то проигнорировало приглашение в горсовет. Поэтому слово взял заместитель руководителя Госжилинспекции Липецкой области Сергей Музалевских:

— Мусор с контейнерной площадки (далее КП. — Прим. GOROD48) вывозит региональный оператор. Чистоту на площадке и вокруг нее обеспечивает управляющая компания. Замусоренную территорию убирает собственник земельного участка.

Сергей Музалевских сообщил, что только в этом году на «ЭкоПром» уже составлено 16 протоколов о нарушениях. Он сказал, что областное управление экологии после пяти вступивших в силу решений судов имеет право расторгнуть договор с регоператором. Четыре таких факта уже есть. Сейчас идет очередной процесс, в котором «ЭкоПром» пытается оспорить протокол ГЖИ.

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— Наше пожелание «ЭкоПрому» — качественно делать свою работу. Все, что принесено на контейнерную площадку, должно быть с нее вывезено! — сказал Сергей Музалевских.

Вице-спикер горсовета Борис Понаморев назвал позицию регионального оператора неприемлемой. «Липчане не видят отработанной системы вывоза мусора. Это — результат не слаженной работы «ЭкоПрома» с управляющими компаниями, городской администрацией и правительством области».

— Почему вы не вывозите с контейнерных площадок растительные остатки? У вас что, нет технической возможности? — спросил Понаморев у Елены Евстратовой.

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Из ответа следовало, что распиленные стволы деревьев и ветки вывозятся ломовозами — в обычный мусоровоз их не впихнуть. Но такой мусор горожане выбрасывают еще и в обычные баки, а прессовальное оборудование мусоровоза не предназначено для работы ни с порубочными остатками. Коммерческий директор «ЭкоПрома» считает, что все КП должны быть оборудованы отсеками для складирования веток, покошенной травы, строительного и крупногабаритного мусора. 18 обновленных в прошлом году за счет регионального бюджета контейнерных площадок в Липецке она назвала каплей в море: в городе — 1010 таких мест.

О возможном решении проблемы обновления мест сбора мусор сообщил вице-мэр Николай Дергунов. Он сообщил, что на это как раз нацелена новая муниципальная программа «Ремонт двора» с бюджетом в 100 млн рублей, предполагающая возмещение УК и ТСЖ из городского бюджета 90% затрат на благоустройство. Программа предполагает в том числе расходы на модернизацию КП. Однако к этой программе «управляшки» только присматриваются. Так, пока лишь шесть УК обратились в департамент развития территории за возмещением трех миллионов рублей понесенных затрат.

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— Мы уже несколько месяцев слышим про эту программу, но она, кажется, не совсем востребована, — заметил депутат Алексей Харин.

— Мы благодарим эти шесть смелых компаний. Надеемся, что они станут хорошим примером для других, — сказал Николай Дергунов.

Председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова осталась недовольной обсуждением замусоренности города: «Жителям Липецка важен результат. Кажется, мы где-то не дорабатываем».

Выходом из патовой ситуации коммерческий директор АО «ЭкоПром-Липецк» назвала создание городской администрацией отдельных площадок для складирования строительных материалов, порубочных остатков, шин и иного мусора, который не считается бытовым. Как это сделано, например, в Белгороде. По словам Евстратовой, компании, перерабатывающие такие отходы, важно поучать отдельно отсортированный мусор: те же ветки или шины. Им было бы проще самостоятельно вывезти такое сырье из нескольких точек, а не объезжать тысячу существующих КП. А еще можно было бы, как, допустим, в Хлевенском и Задонском районах, отдельно проторговывать работы по вывозу мусора, не являющегося бытовыми отходами.

Еще один вариант предложил член Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний», руководитель нескольких УК Алексей Клюев. Он сослался на опыт Кировской области, где все КП передали на баланс регионального оператора. По словам Клюева, через некоторое время количество жалоб на не вывезенный вовремя мусор и на грязь у КП уменьшилось на 70%.

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— Где, кстати, графики вывоза мусора с контейнерных площадок в Липецке? Наша и другие ассоциации давно их ждут от вас, чтобы установить соответствующие таблички для горожан, — обратился Алексей Клюев к Елене Евстратовой, но ответа не получил.

— У вас футбол какой-то получается! Перебрасываете друг другу. Каждое ведомство говорит: это наше, а это не наше, — воскликнула депутат Вера Урываева.

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фотографии КП из округа Веры Урываевой 

Обсуждение этого вновь зашедшего в тупик вопроса вывело из себя обычно спокойного председателя Общественной палаты Липецка, экс-спикера горсовета Федора Жигарова:

— Недопустимо, что областное управление экологии отстранилось от общения с депутатами, которых напрямую выбрал народ. Очень много у нас руководителей — некому их дубиной огреть!
Липецкий горсовет
мусор
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Комментарии (8)

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Одни Сидоры кругом
4 минуты назад
и те, кто гадит вокруг себя, и те, кто должен (за деньги!) убирать и вывозить мусор, и те кто должен контролировать этот процесс. Отсюда и результат - свинарник.
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Всех некому
7 минут назад
Сколько лет подряд разбираются, никак не разберутся.
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Виталик
20 минут назад
В хлевенском районе, в частности в сельской местности, вообще нет графика по вывозу мусора, контейнеров нет, дома скапливается мусор, хорошо, что на улице холод, а, что будет в жару??? Походу, надо обращаться к Бастрыкину!!!! Наша уважаемая мерия совсем не хочет работать над этим!!!! Поставьте контейнера в сельской местности!!!!
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Житель города Липецка
44 минуты назад
Нашли козла отпущения ЭкоПром, а где управляшки мы прекрасно знаем и видим как они рабатают. Если бы изначально работа УК была на должном уровне, то и вопросов к ЭкоПрому не было бы! Почему им не выписывают протоколы? Где благоустройство города почему к ним никаких вопросов? Тоже понятно. Переулок Узорный дорогу построенную 2023 году всю разворотили и чинить ни кто не собирается. Работать надо слаженно всеми структурами ГОСПОДА! Тогда и будет чистым город.
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Катукова 4
45 минут назад
В стоящий в нашем дворе контейнер для ТБО жильцы постоянно бросают пакеты с мусором, да так, что для веток и листвы места не остается. И кто должен вывозить этот контейнер??!! НАПИШИТЕ для таких жильцов ПАМЯТКУ на контейнере. Абсурд какой-то получается контейнер для ТБО забит верхом мусорными пакетами.
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коля
56 минут назад
мнеб такую работу .сложную .сидеть и думать как мусор вывозить лучше .ветки собирать или нет .стоит подумать .не зря они там сидят.30 человек вроде не глупых .решают кто ветки возить будет.)))))).
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zzloyzz
сегодня, 11:58
Экопром можно понять, вначале штрафуют, а потом вывозить ветки заставляют.
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Анна Тарасюк
сегодня, 11:46
В горсовете не задались вопросом, кому вывозить жителей Чаплыгинского шоссе 12 и 33 вечерами ездят 1 рейс в час, никакой синхронизации нет. А 24 и все на линии 1 раз в 3 дня по вечерам такого безобразия, как сейчас, еще не было. На Сокол много чего едет, но все на Доменщиков 346 один за другим туда прут и 33 по схеме А но не просто 33 на Чаплыг Шоссе фиг дождешься.
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