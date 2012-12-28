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Общество
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39 минут назад
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«Квадра» в два этапа поменяет участок сети вдоль Центрального рынка
Первый этап работ уже в разгаре.
Напомним, что осенью прошлого года компания «ЭнергоСеть» переложила на площади Победы 310 метров теплосети и построила две новые тепловые камеры. Таким образом «Квадра» постепенно, этапами, вот уже несколько лет меняет старую теплосеть от своей насосной станции, находящейся на улице Неделина.
Напомним, что в этом году руководство АО «Квадра» срочно увеличило инвестиционную программу для липецкого филиала на 376 млн рублей вдобавок к ранее выделенным 500 миллионам. Причина — крупная авария 13 января на сетях у стадиона «Металлург», когда без тепла и горячей воды сталось более 300 жилых домов. Этим летом «Квадра» заменит участок сети от насосной станции на улице Неделина через Торговую площадь, улицы Барашева и Первомайскую до сквера Ворошилова, поменяет трубы в районе Октябрьского рынка и на улице Авиационной.
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