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Общество
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30 минут назад
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Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
В первый раз он провалился в марте.
В апреле компания «Стройотдел», которая реконструировала улицу, заново замостила тротуар.
А в мае тротуар провалился ровно на том же месте! Более того, осела часть дороги в остановочном кармане для автобусов. Очевидно, что грунт в этом месте подмыло недавними дождями.
Мы обратились в мэрию за комментариями.
— Наличие дефектов на проезжей части будет устранено подрядной организацией по ее гарантийным обязательствам. Сейчас муниципалитет разрабатывает проект организации дорожного движения на время ремонтных работ. Дефекты покрытия дорожного полотна должны быть устранены в июне, — сообщила пресс-служба городской администрации.
Мы также попросили объяснить произошедшее директора «Стройотдела» Александра Кофанова. Он сказал, что дорогу восстановит его субподрядчик, который в июне на своем заводе запустит производство асфальтобетонной смеси той самой марки, который использовали при реконструкции улицы 50 лет НЛМК.
Причиной оседания грунта Александр Кофанов назвал песок, который рассыпали зимой на дороге во время обильных снегопадов. Когда снег начал таять, песок забил стоки ливневки и находящуюся в двадцати шагах от остановки «50 лет НЛМК» канализационно-насосную станцию, построенную при реконструкции улицы. Вода стала выходить наружу и при заморозках вспучила тротуарную плитку, а когда ушла, подмыла грунт. Он осел, образовав провал, в который упала тротуарная плитка.
Это место — в районе размещенных по разные стороны от стыка улиц 50 лет НЛМК и Лутова остановок — и в самом деле можно назвать проклятым. Из-за привычного для Липецка косяков заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка», подрядчик, ООО «Стройотдел», был вынужден выполнить дополнительные работы, ранее не предусмотренные техническим заданием. В частности, подрядчик построил незапланированный, но оказавшийся необходимым участок ливневой канализации. Это потребовало смещение на 150 метров в сторону от изначально указанного в чертежах места обустройства очистных сооружений проложенной на 6-7-метровой глубине ливневки. Также вместо одной запроектированной канализационно-насосной станции для прокачки воды, которая попадает в новый канализационный коллектор, потребовалось строительство двух. Во время этих работ котлованы в песчаном грунте постоянно заливали грунтовые воды — неподалеку течет река Воронеж. Для укрепления стен котлованов использовали шпунты — конструкции, препятствующие обрушению грунта. Так что не исключены новые провалы.
Зимой этого года у другой остановки, «Набережной», также провалился грунт. Место провала пометили оградками да так и оставили.
Уже март, а провал как был, так и остался.
— Заказчик, управление строительства администрации Липецка, счел, что это наша вина и обязал нас заделать провал. Мы не согласились: в этом месте проходят коммуникации «Квадры». Ресурсная организация в 2021 году перекладывала тут свои сети, выносила их из-под дороги под тротуар. Поэтому мы обжаловали требования заказчика в суде. Гражданский процесс пока не закончен, — сказал Александр Кофанов.
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