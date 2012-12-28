Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Происшествия
413
40 минут назад
Четыре человека пострадали в столкновении «Лады Гранты» и «Шкоды»
Всего же за пятницу и выходные дни на дорогах области получили травмы 12 человек.
12-летний мальчик попал 18 сентября под электросамокат в Липецке. На подростка во дворе на проспекте 60 лет СССР наехал 18-летний парень. Мальчику потребовалась медицинская помощь.
В тот же день в Липецком округе на дороге Хлевное – Липецк столкнулись мотоцикл под управлением 16-летнего подростка и «Пежо» с 42-летним мужчиной за рулем. Юный мотоциклист госпитализирован.
20 сентября в Липецке днем на улице Краснозаводской столкнулись мотоцикл с 42-летним водителем и автомобиль «Лада Веста» с 52-летней женщиной за рулем. Мотоциклиста доставили в больницу.
В Грязинском округе на дороге Липецк – Грязи – Песковатка столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 37-летнего водителя и «Шевроле» с 27-летней девушкой за рулем, которую с травмами госпитализировали.
За три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 52 аварии, они обошлись без пострадавших.
0
0
0
2
0
Комментарии