Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На дамбе лоб в лоб столкнулись автобус «ПАЗ» и «Хёндай»: водитель легковушки погиб
Происшествия
Трагедия на улице Свиридова: возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства
Общество
Автобус сбил пешехода: мужчина умер
Происшествия
В реке у Октябрьского моста нашли мужчину без головы
Происшествия
В выходные почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Водитель «Митсубиси» не справился с управлением и врезался в столб
Происшествия
40-летний липчанин нашёл на улице телефон и может сесть на пять лет
Происшествия
Игорь Артамонов заработал за прошлый год 45,9 миллиона рублей
Общество
«Мелом расчерчен асфальт на квадратики»
Общество
Воронежский сельхозкооператив желает обанкротить Липецкий хладокомбинат
Общество
Читать все
Автобус сбил пешехода: мужчина умер
Происшествия
В Петербурге на аварийную раскопку дается 96 часов, в Липецке — два месяца
Общество
В выходные почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Холодная горячая вода обернулась директору управляющей компании штрафом в 50 000 рублей
Общество
Выходные в Липецке: VI липецкий полумарафон, закрытие фестиваля, Винни-Пух андеграунда
Общество
Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трагедия на дамбе, доходы губернатора и труп без головы
Общество
В Измалковском районе совершён налёт на пункт выдачи заказов маркетплейса
Происшествия
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Общество
В Липецкой области опять наблюдали северное сияние
Общество
Читать все
Общество
65
22 минуты назад
1

В Липецкой области опять наблюдали северное сияние

Редкое в наших краях природное явление стало следствием магнитной бури и сильного выброса солнечных частиц.

В селе Кореневщино Добровского района минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.

Редкое для здешних широт природное явление жители Кореневщино фотографировали и неделю назад.

Обычно в центральной России сияние не происходит, но как утверждают учёные, в этом году оно стало заметно из-за сильнейшей вспышки на Солнце и мощнейшей за 20 лет магнитной бури.

В итоге в магнитное поле Земли попало больше заряженных частиц и из свечение стало заметно на большей территории.

IMG_9767.JPG+2024-05-18-09.49.01+niz.jpg

IMG_9768.JPG+2024-05-18-09.49.01+niz.jpg

Фото Светланы Кошкаровой

Северное сияние
0
0
0
1
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
символично
3 минуты назад
как раз в Ельце здание бывшего кинотеатра "Россия" снесли под корень. Целая эпоха с советских времен ушла,печально это. Неужели нельзя было провести ремонт и хоть что-то там сделать?
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru