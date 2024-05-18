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Общество
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22 минуты назад
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В Липецкой области опять наблюдали северное сияние
Редкое в наших краях природное явление стало следствием магнитной бури и сильного выброса солнечных частиц.
Редкое для здешних широт природное явление жители Кореневщино фотографировали и неделю назад.
Обычно в центральной России сияние не происходит, но как утверждают учёные, в этом году оно стало заметно из-за сильнейшей вспышки на Солнце и мощнейшей за 20 лет магнитной бури.
В итоге в магнитное поле Земли попало больше заряженных частиц и из свечение стало заметно на большей территории.
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