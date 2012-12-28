21-летний липчанин хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и перевёл мошенникам 1,9 миллиона рублей
Общество
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сегодня, 13:59
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«Дети играли в прятки и девочка оперлась о москитную сетку»
Стали известны причины происшествия в микрорайоне «Елецкий».
— Это случилось ночью. В квартире на улице Артемова собрались три семьи, чтобы отметить праздник. Взрослые сидели за столом в одной комнате, а в другой дети играли в прятки. Девочка залезла на подоконник, спряталась за штору, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из открытого окна. Состояние ее здоровья очень тяжелое. Она пока в реанимации.
По данным GOROD48, медикам областной детской больницы удалось стабилизировать состояние выпавшей из окна девочки, при падении получившей политравму. Сегодня она вышла из комы, а уже завтра ее ждет первая из серии необходимых операций.
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