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сегодня, 13:59
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«Дети играли в прятки и девочка оперлась о москитную сетку»

Стали известны причины происшествия в микрорайоне «Елецкий».

Сегодня на оперативке в мэрии Липецка начальник городского управления ГО и ЧС Николай Новиков рассказал о причинах ЧП в микрорайоне «Елецкий» 9 мая, когда из окна 4-го этажа выпала девятилетняя девочка:

— Это случилось ночью. В квартире на улице Артемова собрались три семьи, чтобы отметить праздник. Взрослые сидели за столом в одной комнате, а в другой дети играли в прятки. Девочка залезла на подоконник, спряталась за штору, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из открытого окна. Состояние ее здоровья очень тяжелое. Она пока в реанимации.

По данным GOROD48, медикам областной детской больницы удалось стабилизировать состояние выпавшей из окна девочки, при падении получившей политравму. Сегодня она вышла из комы, а уже завтра ее ждет первая из серии необходимых операций.
падение с высоты
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Гостья
10 минут назад
Окно получается открыто было? В такой холод? Детей закаливали что-ли?
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Мама
23 минуты назад
Родителей не только прав лишить...
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Пенсионерка
58 минут назад
Ночью дети спать должны, а не в прятки играть. В Москве напротив моих окон большая детская площадка. Периодически ночью (после 0 часов) наблюдаю на этой площадке детей от 3 лет и старше с родителями. Родители иногда с бутылкой. Дай Бог ребёнку скорейшего выздоровления.
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