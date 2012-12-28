Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
В Молодёжном парке будет установлена часовня в честь 80-летия с окончания Великой Отечественной
22-летний липчанин обвиняется в 16 хищениях продуктов из магазинов более чем на 52 тысячи рублей
Говорит Липецк
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сегодня, 12:34
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Вы как-то пострадали от заморозков?
Липчане не рады переменчивой погоде.
Большинство встретившихся нам на улице ответили на этот вопрос утвердительно. Проблемы две: побило будущий урожай и холод в квартирах, который привел к дополнительным тратам за электричество. Свой материальный ущерб, из-за гибели урожая, никто из опрощенных не подсчитывал.
Одна предусмотрительная липчанка рассказала, что сумела сохранить клубнику — укрыла кусты.
Были и такие, кто никак не пострадал от заморозков, ведь у природы нет плохой погоды.
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