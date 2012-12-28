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Говорит Липецк
651
сегодня, 12:34
13

Вы как-то пострадали от заморозков?

Липчане не рады переменчивой погоде.

Уже несколько ночей в Липецке держатся заморозки, а синоптики регистрируют «холодные» рекорды. Мы спросили у горожан, пострадали ли они от заморозков.

Большинство встретившихся нам на улице ответили на этот вопрос утвердительно. Проблемы две: побило будущий урожай и холод в квартирах, который привел к дополнительным тратам за электричество. Свой материальный ущерб, из-за гибели урожая, никто из опрощенных не подсчитывал.

Одна предусмотрительная липчанка рассказала, что сумела сохранить клубнику — укрыла кусты.

Были и такие, кто никак не пострадал от заморозков, ведь у природы нет плохой погоды.
ПозиТиV
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Центр
17 минут назад
У меня дома +21,не холодно,хожу в труселях
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В ДУ очень холодно
27 минут назад
Второй день забираю ребенка из детского сада, обращаю внимание на градусник, там +9... Обогреватель принесли родители, но запретили включать, с пояснением " проводка не выдержит". Завтра опять на больничный но уже с пневмонией??? Почему об этом ни кто не говорит и не пишет, всег всё устраивается?
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Ну, не знаю
9 минут назад
В нашем садике тепло. Зачем мне куда то писать?
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Мафа
21 минуту назад
Не надо в трусах одних ходить,можно и потерпеть одевшись
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липчандель
32 минуты назад
Ну как пострадали, пару недель температура в квартире 19 градусов. Счет за электричество придет нехилый из-за обогревателя и работающей духовки. Сосед-пенсионер из квартиры сверху газом греется, вот не знаю, рванет или нет. Да и не он один. Мы ж не москвачи, нас не жалко.
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Зато
22 минуты назад
Вы как воронежцы. Их тоже не жалко.
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Александр Н.
49 минут назад
Всё равно скор лето,хотя и запаздывает.
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Коммунист
51 минуту назад
Наши улетели в теплые края
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Ереван
сегодня, 12:49
Как можно пострадать. Заболели все простудой от холода. Потратились на таблетки. Обогреватель включать очень дорого.
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У-ля-ля
сегодня, 12:49
Пусть заморозки будут весь год
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Алексей
сегодня, 13:02
Для чего?
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Кира
18 минут назад
Для чего? Чтобы не потеть и тепловой удар с ожогами не получать... Мы не на юге живём,комфортная температура до 22-23 градусов
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Гость
26 минут назад
Для чего? Еще один последователь Васи.
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