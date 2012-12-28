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31 минуту назад

В Липецкой области сухо и до +27

«Бабье» лето продолжается.

21 сентября атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, существенных осадков не ожидается. 22 и 23 сентября влияние на погоду начнет оказывать южный циклон, пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Среднесуточные температуры составят 16-17 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 3-8 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +8до +13, днем от +22 до +27.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.

День 21 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 4 градуса мороза.
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