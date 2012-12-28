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сегодня, 17:05
4

Причиной потопа на проспекте Победы, 27 стал порыв на сетях «Квадры»

Порыв на сетях ликвидируют до 26 мая.

Возле дома на проспекте Победы, 27 накануне потекла коммунальная «река».

«Произошла утечка воды возле 11-подъездного дома №27 на проспекте Победы. Весь день текла вода и никто ничего не делал. Вода течёт, а ни одной души устраняющей протечку нет», — возмущались в соцсетях липчане.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, это видео было снято 15 мая, сегодня воду уже отключили. Порыв связан с гидравлическими испытаниями на сетях «Квадры». До 26 мая этот порыв будет ликвидирован.

Видео -  vk.com/predlog48
ЖКХ
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Комментарии (4)

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Валерон
10 минут назад
На улице Елецкой вода текла с 13 ноября 2023 года по 17 марта 2024 года. Куда только не обращались. Даже прокурор Правобережного Райна ничего сделать с этой «Квадрой» не смог. Во сколько воды утекло! Море. Где нибудь в Казахстане, где воды не хватает этих руководителей наверное расстреляли бы. А у нас ничего они у власти и распоряжаются природными ресурсами
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У нас тоже рвануло.
17 минут назад
Что в квадре сказали, утечку будут устранять после гидровлических испытаний? Как они это делают постоянно, затягивая ещё на неделю а то и более.
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ded
20 минут назад
по депутатской сочиться вода прям из асфальта .. уже пару месяцев. Дела никому нет
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Шо
28 минут назад
Опять?
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