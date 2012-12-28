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Общество
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сегодня, 17:05
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Причиной потопа на проспекте Победы, 27 стал порыв на сетях «Квадры»
Порыв на сетях ликвидируют до 26 мая.
«Произошла утечка воды возле 11-подъездного дома №27 на проспекте Победы. Весь день текла вода и никто ничего не делал. Вода течёт, а ни одной души устраняющей протечку нет», — возмущались в соцсетях липчане.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, это видео было снято 15 мая, сегодня воду уже отключили. Порыв связан с гидравлическими испытаниями на сетях «Квадры». До 26 мая этот порыв будет ликвидирован.
Видео - vk.com/predlog48
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