Причиной потопа на проспекте Победы, 27 стал порыв на сетях «Квадры»

Порыв на сетях ликвидируют до 26 мая.

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Возле дома на проспекте Победы, 27 накануне потекла коммунальная «река».«Произошла утечка воды возле 11-подъездного дома №27 на проспекте Победы. Весь день текла вода и никто ничего не делал. Вода течёт, а ни одной души устраняющей протечку нет», — возмущались в соцсетях липчане.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, это видео было снято 15 мая, сегодня воду уже отключили. Порыв связан с гидравлическими испытаниями на сетях «Квадры». До 26 мая этот порыв будет ликвидирован.