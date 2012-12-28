Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Грабитель похитил мягкую игрушку в цветочном магазине и подарил её случайному прохожему
Общество
265
54 минуты назад
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Завтра будут ремонтировать сети, но не очень активно.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 5 по улице Барашева, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
1
1
Комментарии