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265
54 минуты назад

На двух улицах Липецка отключат холодную воду

Завтра будут ремонтировать сети, но не очень активно.

21 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Барашева, 5, улица Водопьянова, 16а – без холодной воды временно останутся жители двух улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 5 по улице Барашева, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Отключение воды
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