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Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
Общество
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47 минут назад
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Игорь Артамонов подписал указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве области
Причиной введения режима стала катастрофическая ситуация на полях и в садах из-за ночных заморозков 3-4 мая. Заморозки прогнозируются и на эту ночь, температура воздуха может упасть до -5 градусов.
По словам куратора АПК, вице-губернатора Александра Кремнева масштабы нанесенного хозяйствам области ущерба будут ясны после завершения заморозков. Тогда станет понятно, сколько площадей нужно будет пересевать и в каком состоянии находятся плодово-ягодные насаждения.
Фото пресс-службы правительства области
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