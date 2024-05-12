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Над Липецкой областью наблюдалось северное сияние
Северное сияние над разными городами России наблюдается вторую ночь подряд. Оно вызвано сильной вспышкой на Солнце и мощнейшей за 20 лет магнитной бурей.
«Эта буря достаточно уникальная по своей величине, так получилось по совокупности обстоятельств. Была серия вспышек на Солнце. Выбросы плазмы шли один за другим достаточно близко друг от друга, и они наложились один на другой, усилили друг друга, потому что задние как бы нажимали на передние», — пояснил РБК причины явления член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
По словам ученого, мощная буря стала результатом редкого стечения нескольких причин. Существуют ряд критериев для оценки ее мощи, и по всем из них это «буря самого высшего уровня», в последний раз аналогичную фиксировали 20 лет назад, но сейчас буря уже спадает.
По прогнозу геомагнитных возмущений, сияние можно будет наблюдать и предстоящей ночью.
Фото Светлана Кошкарова
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