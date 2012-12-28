Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
Общество
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34 минуты назад
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Попугаев вернули в зимние квартиры
Такое решение в липецком зоопарке приняли из-за ночных заморозков.
Как рассказал GOROD48 директор зоопарка Александр Осипов, птицы чувствуют себя комфортно, когда столбики термометров не опускаются ночью ниже +5 градусов. В Липецке же несколько ночей подряд заморозки.
Остальных животных, которых зоопарк перевел в вольеры из зимних квартир, решили оставить на улице.
Фото: vk.com/zooparklipetsk
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