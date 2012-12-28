Попугаев вернули в зимние квартиры

Такое решение в липецком зоопарке приняли из-за ночных заморозков.

Больших попугаев породы Ара и Жако в Липецком зоопарке вернули из уличных вольеров в помещение.Как рассказал GOROD48 директор зоопарка Александр Осипов, птицы чувствуют себя комфортно, когда столбики термометров не опускаются ночью ниже +5 градусов. В Липецке же несколько ночей подряд заморозки.Остальных животных, которых зоопарк перевел в вольеры из зимних квартир, решили оставить на улице.