На дороге Липецк-Усмань сгорел «Форд»

Также за выходные трижды тушили сухую траву.

Вечером 20 сентября в Усманском округе на дороге Липецк – Усмань в селе Октябрьское полностью сгорел автомобиль «Форд Эксплоэр 3».Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, 19 сентября в Грязях горел жилой кирпичный дом по улице Центральной. Огнём были повреждены вещи на площади 10 квадратных метров. Возгорание потушено ещё до прибытия пожарных.В селе Кузьминские Отвержки Липецкого округа 19 сентября горела деревянная баня по улице Рябиновой. Огнём были уничтожены сгораемые конструкции бани на площади 4 квадратных метра. На тушение выезжали три пожарных отделения.Также за выходные трижды горел мусор, дважды — мусорные контейнеры и трижды — сухая трава. Так, днём 20 сентября сухую траву на площади 50 квадратных метров тушили в логу по улице Мира в Лебедяни.