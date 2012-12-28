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сегодня, 12:21

На дороге Липецк-Усмань сгорел «Форд»

Также за выходные трижды тушили сухую траву.

Вечером 20 сентября в Усманском округе на дороге Липецк – Усмань в селе Октябрьское полностью сгорел автомобиль «Форд Эксплоэр 3».

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, 19 сентября в Грязях горел жилой кирпичный дом по улице Центральной. Огнём были повреждены вещи на площади 10 квадратных метров. Возгорание потушено ещё до прибытия пожарных.

В селе Кузьминские Отвержки Липецкого округа 19 сентября горела деревянная баня по улице Рябиновой. Огнём были уничтожены сгораемые конструкции бани на площади 4 квадратных метра. На тушение выезжали три пожарных отделения.

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Также за выходные трижды горел мусор, дважды — мусорные контейнеры и трижды — сухая трава. Так, днём 20 сентября сухую траву на площади 50 квадратных метров тушили в логу по улице Мира в Лебедяни.

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