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сегодня, 15:37
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Жители центра по-прежнему не спешат со шлагбаумами во дворах

Выдано только одно разрешение.

Жильцы дома № 15 по улице Ленина — по-прежнему единственные в центре Липецка, кто получил разрешение от мэрии на установку шлагбаума. Заявок в администрации Липецка не прибавилось.

Старший по дому № 15 Анатолий Лисица как раз парковался, когда ему позвонил GOROD48.

— Проблемы есть с парковкой у вашего дома?

— Вечером нет, а днем бывает. Приезжие неэкономно ставят машины. Наши жильцы знают, как припарковаться, чтобы побольше автомобилей поместилось во дворе, — рассказал Анатолий Лисица.

Когда установят шлагбаум на въезде во двор дома № 15 неизвестно. Анатолий Лисица находится в стадии переговоров с компанией, специализирующейся на установке шлагбаумов. Кстати, он обзвонил три организации, в двух ему сказали, что дело новое, и пока его изучают. И только в одной пошли навстречу.
шлагбаум
парковки
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Гость
24 минуты назад
Вначале разрешение на шлагбаумы, а потом, когда будет всё подготовлено, запускать платные парковки. Место за 1508 дают только тем жильцам, чьи дома стоят рядом с платными парковками. А если напротив остановка, а сбоку парковка, то сосите лапу. Двор заставлен. Терпите, граждане, терпите. Машины цепляют друг друга, не могут разъехаться.
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Зоркий
50 минут назад
Зачем шлагбаумы, сейчас деревья попадают и можно будет сэкономить
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