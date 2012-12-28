Общество
471
сегодня, 15:37
2
Жители центра по-прежнему не спешат со шлагбаумами во дворах
Выдано только одно разрешение.
Старший по дому № 15 Анатолий Лисица как раз парковался, когда ему позвонил GOROD48.
— Проблемы есть с парковкой у вашего дома?
— Вечером нет, а днем бывает. Приезжие неэкономно ставят машины. Наши жильцы знают, как припарковаться, чтобы побольше автомобилей поместилось во дворе, — рассказал Анатолий Лисица.
Когда установят шлагбаум на въезде во двор дома № 15 неизвестно. Анатолий Лисица находится в стадии переговоров с компанией, специализирующейся на установке шлагбаумов. Кстати, он обзвонил три организации, в двух ему сказали, что дело новое, и пока его изучают. И только в одной пошли навстречу.
0
0
0
0
0
Комментарии (2)