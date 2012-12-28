Общество
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50 минут назад
А есть и те, кто не ворует, но, правда, те уже сидят
Итоги недели.
Напомним, 1 апреля 2015 года Следственный комитет РФ провел обыски и выемки документов на липецкой кондитерской фабрике, объяснив это хищением 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость при строительстве третьей очереди ОАО «ЛКФ «Рошен» в селе Косыревка. В итоге, кондитерский цех в Косыревке со складом на 40 тысяч квадратных метров с восьмиярусным хранением, рассчитанный на 66 тысяч паллетомест, остался в заморозке. В 2017 году фабрика прекратила всякую деятельность.
Казалось бы решение Октябрьского суда станет главной новостью короткой рабочей недели, но ночью 24 февраля «На НЛМК произошел пожар». В своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов сообщил: «По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата». Информацию о событиях в Липецке почти сразу прокомментировало и Минобороны РФ: «Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области». Вчера вечером снова громыхнуло: «В Липецке дистанционным способом уничтожили обломок беспилотника».
Идите в баню, а оттуда —
на самолет и в Ленинград!
20 февраля мы сообщили, что «Продажа профилактория и бани в Военном городке принесли бюджету Липецка 44,3 миллиона рублей». Это имущество попало в муниципальную казну в последний день 2022 года после передачи муниципалитету территории военного городка. Так как аварийные баня и профилакторий 1917 года постройки (до революции в здании располагалась винная монополия, затем штаб липецкой авиашколы, а потом ее мастерские) были никому не нужны, мэрия выставила их на продажу. А уже в четверг стало известно, что «Здание бани в Военном городке теперь нельзя сносить»: купленное воронежским бизнесменом строение из красного кирпича на земельном участке, на котором он планировал возвести два 20-этажных дома, получило статус выявленного объекта культурного наследия. С просьбой об этом в региональное управление по охране объектов культурного наследия два месяца назад обратились 16 жителей улиц Терешковой и Космонавтов. Комиссия управления нашла основания для включения бани в перечень выявленных объектов культурного наследия.
«Точные сведения о времени постройки здания не установлены. Судя по аэрофотоснимкам Липецка конца 1920-х годов. Объект является элементом комплекса строений Липецкой авиашколы и служит критерием для определения её исторических границ. Здание имеет некоторые черты конструктивизма», — говорится в официальном сообщении управления.
Решение управления сразу же наложило на собственника бани ряд ограничений, в том числе запрет на снос здания, до завершения государственной историко-культурной экспертизы, которая должна была определит его ценность.
На уже утром 23 февраля жителей военного городка разбудил рык экскаватора. Он крушил крепкую кладку бани. Сносом здания руководил мужчина, приехавший на белом «Ниссане» с воронежскими номерами. Возмущенным местным жителям рабочие говорили: «Шли бы вы отсюда!» Жители окрестных домов вызвали полицию и поставили в известность о происходящем чиновников, которые остановили строителей. В субботу ситуация зеркально повторилась: в баню вновь впились зубья ковша экскаватора, а жители городка снова вызвали полицейских и сотрудников управления по охране объектов культурного наследия.
Это, кстати, далеко не первый в Липецке случай сноса исторических объектов. Так, на улице Фрунзе, буквально под окнами Госдирекции по охране культурного наследия, стерли с лица земли старинный особняк, а на улице Неделина — дом писателя Алексея Липецкого (Каминского).
Кстати, в Военном городке стоят никому не нужные три высоченных, замороженных еще в 2015 году, долгостроя — Минобороны оставило за собой многоэтажные коробки, будущее которых неизвестно ни местным жителям, ни мэрии. В последние годы всем этим долгостроем и новыми высотками, которые должны были появиться на месте бани, обеспокоен депутат горсовета Андрей Захаров. Выдержат ли старые коммунальные весь этот гигантский новострой (по Генплану в этом районе должны построить еще детсад и школу)? Ответа на этот вопрос депутат пока не имеет.
«Жизнь без воды и света —
вершина жэковских проказ!» —
орёт сосед, ещё не зная
про газ
Про газ — самая популярная новость на этой неделе. Более 70 тысячи просмотров и свыше 325 комментариев собрало сообщение о том, что «Газовая служба начала обещанные отключения из-за не подписанных договоров». В зоне риска — четверть собственников жилья: ровно столько абонентов в регионе не заключили с АО «Газпром газораспределение Липецк» договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования по новой утвержденной Минстроем России типовой форме, хотя должны были это сделать до 1 января.
Первым отключенным абонентом стала Елена Рябова. Она не верила, что отсутствие договора может привести к отключению газа:
— Потом да потом, и вот дождалась! — вздыхает хозяйка квартиры.
Чтобы снять заглушку с трубы и вернуть на кухню газ, нужно будет заплатить 7 600 рублей.
Из дома тоже хоть не выходи! Скользко. Может быть, Липецку нужна муниципальная УК? Недавно на встрече с руководителями управляющих компаний глава Липецка Евгения Уваркина заявила о вынужденном желании создать таковую, образцово-показательную. Но возможно ли это в принципе? GOROD48 попытался в этом разобраться в публикации: «Муниципальная УК: скорее нет, чем да?»
— А вдруг с успешной реализацией этого проекта Липецк прославится как самый лучший в сфере ЖКХ и уровня жизни! Глядишь, и отток в другие города будет меньше. И меньше будет жалоб на прямую линию! Липецк полюбим тебя еще больше! — возбудился читатель 65+.
— Если бы это был убыточный бизнес, то все бы уже давно разбежались. А этих гнать будешь не выгонишь. Давайте посмотрим активы руководителей УК, главбухов и их ближайших родственников, недвижимое и движимое имущество и все прояснить в отношении убыточности бизнеса управляющих компаний, — резонно заметил Липецкий.
На обледенелых улицах падают даже депутаты. В 27 микрорайоне на непроходимой дороге снова застряла скорая. Далеко не первая этой зимой. На помощь медикам практически всегда приходят горожане, которые выталкивают машины, понимая, что в случае с неотложкой задержка во времени может быть критичной. Но не все с пониманием, конечно. На этой неделе «Водитель скорой помощи скрутил агрессивного пациента и сдал наряду Росгвардии». В прошлом году бригады девять раз вызывали бойцов Росгвардии на разного рода инциденты с участием наших пациентов, которые проявляли агрессию к персоналу, ломали медицинское оборудование, разбивали стекла и фары реанимобилей. Все они были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
С начала года в Липецке число ДТП выросло на 37% по сравнению с первыми полутора месяцами прошлого года. В авариях погибли пять человек — на два больше, чем годом ранее. На прошлой неделе зарегистрированы три наезда на пешеходов в темное время суток (одной из пострадавших стала 5-летняя девочка, попавшая под машину на стоянке ТРЦ «Ривьера»). По мнению главного спасателя мэрии Николая Новикова, такая статистика сложилась в результате сложных погодных условий.
Мусорный коллапс, с которым столкнулся этой зимой Липецк, тоже еще не закончился. Его острота спала, но в соцсетях периодически появляются фотографии переполненных мусором контейнерных площадок. В публикации «История одной мусорки» мы рассказали о причинах перманентного кризиса с переполненностью микрорайонов мусором.
— Раньше величину платежа за мусор формировали исходя из квадратных метров жилья. Потом стали начислять плату за вывоз мусора и его утилизацию каждому жильцу дома. И что же? Валовая выручка регионального оператора стала больше, а порядка с вывозом мусора — меньше, в чем все мы явно убедились этой зимой, — резюмируют в мэрии.
«Эко-Прому» для бесперебойного вывоза мусора зимой не хватает четверти водителей. Также, несмотря на значительной рост зарплаты, не хватает водителей, трактористов и дворников МБУ «Управление благоустройства Липецка» (из-за этого до сих пор не очищены ото льда проезды в многоэтажных кварталах и дороги в частном секторе). Кадровый голод испытывает и МУП «Липецкпассажиртранс». Не лучше ситуация и у частных перевозчиков. В итоге «Липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус».
От греха подальше
все газеты «Труд»
обезьяны даже
в руки не берут
«Частная компания подготовит к прохождению паводка несколько традиционных мест подтопления в Липецке». За свою работу ООО «Промстройсервис» получит 10 миллионов рублей. Подрядчику предлагается снести в местах прохождения паводка деревья, выкорчевать пни, вырезать дикорастущую поросль по согласованию с заказчиком, вывезти порубочные остатки и мусор из традиционно затапливаемых районов города. Контракт должен быть исполнен в течение 60 дней с момента заключения контракта. Это значит, что подрядчик должен провести к 25 апреля все предписанные техзаданием работы.
— А что не к 12 июня? Вы хоть немного, ну хоть чуть-чуть мозги включайте! Какой паводок 25 апреля?! Опять получится так: заказчик деньги освоит, исполнитель всё выполнит в обозначенный заказчиком срок, а когда будет топить в марте — скажут, что весна пришла неожиданно, — возмутился условиями контракта Роман.
А вот и неприятность: «Минфин забрал у Липецка дорожную дотацию в 387 миллионов рублей». Эти средства были выделены муниципалитету на строительство дорог второй очереди в микрорайоне «Взлетный» по федеральной программе «Стимул». В итоге мэрии где-то придется искать средства на продолжение строительства дорог на Опытной станции. Итак, нарисовался первый черный лебедь секвестра бюджета. Чего ждать дальше? А ведь мэрия намерена проектировать строительство нового моста, который должен связать Опытную станцию с улицей Гагарина. Да и новую ветку Октябрьского моста нужно строить, и пока на это в загашнике есть лишь 600 миллионов рублей, сэкономленных на комплексном благоустройстве улицы Папина. «Проектирование новой ветки Октябрьского моста должны закончить к 1 июля». А потом нужно будет искать миллиарды. Но Евгения Уваркина смотрит в будущее с оптимизмом:
— На федеральном уровне есть несколько программ, по которым Липецк может получить средства на реализацию столь масштабного проекта. Это и казначейские кредиты, которые можно привлекать в том числе на развитие дорожной инфраструктуры, и нацпроект «Безопасные качественные дороги», и федеральная адресная инвестиционная программа. Наша цель — в 2025-2026 годах построить новую ветку Октябрьского моста.
Пока же мэрия объявила торги на проведение археологических изысканий под сталинским мостом. И готова отдать за это почти миллион: под мостом на улице Советской могут быть найдены артефакты Петровской эпохи.
На этой неделе неподалеку от этого моста мужчину искусала собака. Раны были настолько серьезными, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
— Нефиг махать руками и ногами! Просто так собака одна никогда не нападет! — считает Я.
— Как жертва укусов, могу сказать, что ваш комментарии полный бред! Собаки подкрадываются и кусать могут молча, — ответил ему другой наш читатель.
— Мой совет: всегда носите с собой газовый баллончик и электрошокер. При нынешних законах это лучший комплект для самозащиты. И от собак, и от упоротых алкашей. Поверьте моему опыту. Может быть, кому-то эта информация спасет здоровье. Или даже жизнь, — написал Адвокат Черный.
Тем временем, «В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика». Причина: отсутствие должного видеодокументирования отлова животных компанией «Ристэмстрой-Л». С этой организацией УГС Липецка заключил предыдущий контракт стоимостью в 10,6 миллиона рублей всего два месяца назад, а уже 30 января расторг его без какой-либо оплаты. Примечательно, что у компании «Ристэмстрой-Л» и у одного из предыдущих подрядчиков мэрии, ИП Двуреченская Т.И (представляющего интересы приюта «Счастливый берег»), от услуг которого мэрия отказалась в 2022 году — один и тот же номер телефона и адрес электронной почты. Выходит, эти организации аффилированы? Впрочем, у компании «Ристэмстрой-Л» дела идут отлично — по данным бизнес-агрегаторов, она работает по 26 контрактам на общую сумму в 62,4 млн рублей в Тамбове, Воронеже, Ярославле, Оренбурге, Саратове, Камышине.
Новые торги предполагают стартовую цену в 12 823 рубля за весь комплекс услуг на собаку: отлов, передачу в приют, оказание неотложной ветеринарной помощи (при необходимости), стерилизацию/кастрацию, вакцинацию от бешенства, маркирование, содержание собак на время медицинских процедур, эвтаназию (по показаниям), возврат на прежнее место обитания/передачу новым владельцам. Если исходить из предложенной подрядчиком суммы, победителю торгов должно хватить средств на 389 собак.
Ну и ну!
«Воспитатель детского сада воровала у малышей золотые крестики». Украшения воспитатель снимала с малышей, когда укладывала их спать. Крестики она сдавала в ломбард. Полицейские установили причастность воспитательницы к семи кражам. Общий ущерб составил 32 тысячи рублей.
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