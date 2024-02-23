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932
сегодня, 10:51
14

Снос бани на улице Терешковой остановлен

Полицейские и представители управления  по охране объектов культурного наследия Липецкой области разыскивают собственника бани. Ему может грозить уголовная ответственность.

В военном городке на улице Терешковой приостановлен снос здания бани, признанного выявленным объектом культурного наследия. Рабочих, занимавшихся сносом, остановили полицейские и работники управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области. Так как представителя собственника здания на месте не оказалось, предостережение об ответственности за нарушение законодательства об охране подобных памятников, будет вручено владельцу позже, как только его отыщут.

Напомним, что 20 февраля управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области признало здание бани на улице Терешковой, 33а выявленным объектом культурного наследия. Такое решение комиссия управления приняла после обращения 16 жителей улицы Терешковой. 

«Точные сведения о времени постройки здания не установлены. Судя по аэрофотоснимкам Липецка конца 1920-х годов, оно уже было построено как часть строений Липецкой авиашколы. Поскольку в послевоенный период здание использовалось в качестве бани жителями военного городка, можно предположить, что и строилось оно с тем же функциональным назначением. Объект является планировочным элементом комплекса строений Липецкой авиашколы и служит критерием для определения её исторических границ. Здание имеет некоторые черты конструктивизма», — говорилось в заключении комиссии.

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Статус выявленного объекта культурного наследия — промежуточная стадия перед признанием здания объектом культурного наследия. Соответствующее заключение должна дать государственная историко-культурная экспертиза, которая стоит около 120 тысяч рублей и может длится до года. На все это время вводится ряд ограничений на действия со зданием — в их числе запрет на снос. 

Два года назад баня была продана мэрией с торгов за 33,7 миллиона рублей. Покупатель собирался возвести на ее месте две жилые свечки в более чем 20 этажей. При продаже здание бани никаких обременений не имело. 

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Действия собственника бани могут быть квалифицированы по статье 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия). Эта статья УК предполагает штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работы на срок до четырехсот часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
объект культурного наследия
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Олег
2 минуты назад
Надо сносить! Обычное здание. А культурное наследие это заросли и разруха. Реконструировать не кто не будет .
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Называется
20 минут назад
купил на свою голову !
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коля
21 минуту назад
понятно там за територию кто то душится .решают кто на месте бани будет очередную элитку строить.
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Горожанин Липецка
32 минуты назад
Не ценят наследие своих отцов и дедов, Это здание переживёт многих менеджеров эффективных. Откройте в нём для детей кружки секции спорта. Или деньги важней жизни людей, две жизни не проживёте и деньги с собой не заберёте.
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откройте
18 минут назад
не жалейте денег, вы их с собой не заберёте.
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Кто продал?
35 минут назад
Пусть платит тот, кто продавал. Пусть возвращают деньги с процентами за пользование за 2 года. Вдумайтесь, мерия продала, кто-то подписывал все документы. Покупать купил. Все по закону. И, заметьте, не у жуликов в подворотне, а у администрации города!
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Не эксперт
54 минуты назад
поздно пить боржоми
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Не эксперт
55 минут назад
смехота никто незнает свою работу
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Дав
сегодня, 11:15
Кто продал,тот и пусть платит. А лучше посадить
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гость
сегодня, 10:58
Кто то хочет денег по легкому срубить. Обращение 16 жителей. Она стояла несколько лет заброшенная, в ней собирались маргинальные личности и дети боялись мимо ее ходить, особенно вечером. А теперь это культурное наследие. Вопрос только чего наследие. ЦИРК
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Гостья
46 минут назад
Никто в ней не собирался, и не боялся ходить, не надо выдумывать. Там ни одного кирпичика не было изрисованного или исцарапанного излюбленными молодёжными словечками. Там кирпичная кладка - современным строителям ещё учиться и учиться, и качество кирпича, который за 100-летнюю историю, пережил такие перепалы температур (будучи баней), и нигде не откололся. Возле неё экскурсоводы отдельно останавливались и рассказывали о её истории.
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как -то так
сегодня, 11:13
Так можно руки приложить,и сделать типа Дома пионеров
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Шапокляк
сегодня, 11:24
Так можно руки приложить,и сделать типа Дома пионеров Если здание культурного наследия, то ничего ты с ним не сделаешь. Вообще. Ни ремонта нормального, ни перепланировки. В этом засада основная - чемодан без ручки
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пионеров нет
сегодня, 11:21
Так можно руки приложить,и сделать типа Дома пионеров зачем им дом.
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