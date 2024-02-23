Липецкая вечЁрка: воспитательница воровала у спящих малышей, запрет на снос бани и новое отключение тепла
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Липецкая вечЁрка: воспитательница воровала у спящих малышей, запрет на снос бани и новое отключение тепла
Общество
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сегодня, 10:51
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Снос бани на улице Терешковой остановлен
Полицейские и представители управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области разыскивают собственника бани. Ему может грозить уголовная ответственность.
Напомним, что 20 февраля управлении по охране объектов культурного наследия Липецкой области признало здание бани на улице Терешковой, 33а выявленным объектом культурного наследия. Такое решение комиссия управления приняла после обращения 16 жителей улицы Терешковой.
«Точные сведения о времени постройки здания не установлены. Судя по аэрофотоснимкам Липецка конца 1920-х годов, оно уже было построено как часть строений Липецкой авиашколы. Поскольку в послевоенный период здание использовалось в качестве бани жителями военного городка, можно предположить, что и строилось оно с тем же функциональным назначением. Объект является планировочным элементом комплекса строений Липецкой авиашколы и служит критерием для определения её исторических границ. Здание имеет некоторые черты конструктивизма», — говорилось в заключении комиссии.
Статус выявленного объекта культурного наследия — промежуточная стадия перед признанием здания объектом культурного наследия. Соответствующее заключение должна дать государственная историко-культурная экспертиза, которая стоит около 120 тысяч рублей и может длится до года. На все это время вводится ряд ограничений на действия со зданием — в их числе запрет на снос.
Два года назад баня была продана мэрией с торгов за 33,7 миллиона рублей. Покупатель собирался возвести на ее месте две жилые свечки в более чем 20 этажей. При продаже здание бани никаких обременений не имело.
Действия собственника бани могут быть квалифицированы по статье 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия). Эта статья УК предполагает штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работы на срок до четырехсот часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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