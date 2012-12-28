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43 минуты назад
9

Эксцесс исполнителя: липецкие школьники едут домой на поезде, если не приезжает 13-й автобус

Председатель ТОС «Венера» Вадим Двуреченский пожаловался мэру Евгении Уваркиной на перевозчика, который периодически срывает рейсы в отдаленный поселок.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии самому жесткому разносу главы Липецка Евгении Уваркиной удостоился председатель городского департамента транспорта Анатолий Чекрыжов.

Мэр попросила подчиненного рассказать об инциденте, случившемся в минувший четверг с 13-м автобусным маршрутом, который обслуживает ООО «Липтранс». Евгения Уваркина сообщила, что к ней «с криком о помощи обратился председатель ТОС «Венера» Вадим Двуреченский». Он рассказал, что перевозчик систематически нарушает регулярность движения. 15 февраля водитель автобуса заявил пассажирам, что в обед и вечером рейсов не будет из-за обледеневшей дороги. «А меня председатель ТОС поблагодарил за посыпанную песком дорогу, сказал, что ехать было можно».

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— Ситуация совершенно недопустимая! — сказала мэр и потребовала у Евгения Чекрыжова отчета.

Председатель дептранса рассказал мэру, что разобрался в ситуации. Что в 11.55 автобус сошел с маршрута из-за того, что у него спустило колесо, а потом в гараже выявили поломку тормозной системы и машину поставили на ремонт. А так как на этом маршруте работает всего один автобус, рейсов в обед и вечером уже не было. Но Евгения Уваркина назвала все такие разговоры лукавством, сказала, что перевозчик должен был заменить сошедший с маршрута автобус другим, заявила, что на 13-й маршрут жалуются постоянно.

— Почему вы защищаете перевозчика? — вскипела глава города.

Евгений Чекрыжов сообщил, что в минувшую субботу он лично и руководитель организации-перевозчика встретились на конечной остановке 13-го маршрута «Улица Яблоневая» с Вадимом Двуреченским, обменялись с ним контактами, заверили, что подобной ситуации больше не повторится, и что перевозчика оштрафуют за невыполненный пробег.

— Это будет небольшой штраф. Не та степень ответственности, которая должна быть. Ответственность перевозчиков за сорванные рейсы должна быть жесточайшая. Подготовьте мне справку о работе этого маршрута.

Оказалось, что ООО «Липтранс» — не единственный перевозчик, который срывает работу по утвержденным графикам выпуска техники на городские маршруты. Частные перевозчики на прошлой неделе выполнили 87,9% от плана, МУП «Липецкпассажиртранс» - 93,1%. Грешат сходами с линий автобусы маршрутов №№1т, 9т, 11, 24, 40, 40а, 300, 308к, 322, 324, 323, 323а, 332, 345, 378, 379.

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— Я вижу системную проблему. Дайте мне информацию о нарушителях, о количестве и суммах наложенных штрафов на перевозчиков, которые не справляются с муниципальным заданием, - попросила глава города начальника транспортного цеха мэрии.

…Сразу же после совещания GOROD48 связался с председателем ТОС «Венера» и спросил, как ходит автобус 13-го маршрута после того, как он рассказал о транспортных проблемах жителей поселка Венера мэру? «Ходит как часы», — ответил Вадим Двуреченский.

Вадим Двуреченский рассказал GOROD48 то, о чем поведал Евгении Уваркиной.

— Наш поселок стал частью Липецка в 2005 году. Жители работают в городе, дети учатся в городских школах. К нам ходит 13-й автобус с 19 микрорайона четыре раза в день. В 07:35; 09:45; 14:55; 17:35. Другого транспорта нет. На протяжении нескольких лет автобус ходит как хочет, а последние два месяца, как кажется, сами водители решают, ехать им или нет! Например, 21 января водитель автобуса отказался везти 15 пассажиров с детьми до конечной остановки и просто высадил их на трассе Орел-Тамбов. Детям и пожилым людям пришлось идти до домов четыре километра в 15-градусный мороз. У нас по центральному телевидению показывают похожие случаи и это считается ЧП. Затем в нашу область пришел циклон Ваня, но даже несмотря на прочистку дороги до улицы Яблоневой автобусы не ходили неделю! Люди не могли добраться на работу, ученики — в школы. Жители даже собирались жаловать в прокуратуру, Следственный комитет, Путину, но я их отговорил этого не делать. И вот 15 февраля выполнявший утренний рейс водитель сказал жителям, что сегодня больше рейсов не будет, так как его не устраивает качество дороги, хотя дорога был прочищена и просыпана песком. Что это за самоуправство? В 15.20 мне позвонили жители нашего поселка и сказали, что стоят на 19 микрорайоне, а автобуса нет. Стояли жители, школьники. Кстати, если автобус не приходит в 14:55 или же в 17:35, школьники и взрослые едут на железнодорожный вокзал, садятся в 18:28 в электричку «Липецк-Елец», едут до остановки «265-й километр», а дальше идут по домам пешком. Представьте только, школьники едут домой на поезде, если не приезжает автобус!
транспорт
Евгения Уваркина
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Комментарии (9)

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Ольга
7 минут назад
24-ого днем не поймать а вечером так вообще ужас можно 1,5 часа простоять на остановке и так ничего не будет вчера на Сырском стояли не на 21:57 не на 22:33 не поехал и на работу с пересадкой добирались рейса 24-ого и с работы жали надеялись мерзли и так и не дождались как нас замучил этот 24-тый пусть вернут 24а как было ранее.
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Галина
10 минут назад
Дети приехали в школу первым рейсом, в 15 часов они простояв на остановке на морозе - не уехали, ждут следующего рейса - его нет и они должны бегом добираться до ж\д вокзала, чтобы успеть на 18-20 на электричку. Это вообще, что за безобразие, да за это надо вообще судить перевозчика.
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Доброе
18 минут назад
Наш бандитский перевозчик-монополист, почему-то выполняет 99% рейсов, изредка греша опозданиями. И даже в случае поломок присылает резервный борт! Да, его парк - древние советские буханки. Да, бюджету он считает по максимуму. Но все рейсы выполняет, вне зависимости от наполненности салона. А городские перевозчики даже в Елецкий отказываются заезжать
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Человек
19 минут назад
В выходные дни,с ЛТЗ уехать сложно, особенно вечером.Расширяем ОЭЗ,люди после душа,в мороз стоят на остановке по 30-40 минут, когда мимо проходят 325 автобус (19:15), а потом пишут, в городе множество заболевших ОРВИ и пневмонией.
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Кузя
28 минут назад
Поезд называется электричкой
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й
29 минут назад
Должна быть гарантия Заказчика перевозок об исполнении каждого рейса. В том числе, с привлечением других перевозчиков. Это значит, нужен отдельный перевозчик, существующий за счёт штрафников.
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Юра
30 минут назад
Так сказал будто на поезде ехать грех
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Олег
31 минуту назад
Дети едут на электричке о боги какой кошмар, вы лучше расскажите москвичам как вы ездите на автобусе в школу и на работу
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Человечность
36 минут назад
С ума сойти! Бедные жители, бедные школьники! И это город 21 века!Ходить пешком по 4 км и ехать на поезде в школу детям-это просто не поддается комментированию.
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