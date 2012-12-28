Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке

А самым крупным по территории в Липецкой области является Усманский район — на него приходится 8% всей площади региона.

19 апреля отмечается День местного самоуправления – праздник сотрудников муниципалитетов, городских и сельских администраций. Основу муниципальной власти заложила еще Екатерина II в 1785 году, подписав жалованную грамоту городам. Сегодня в сфере внимания работников муниципалитетов — состояние городов и поселений, благоустройство дворов и дорог, жилищно-коммунальное хозяйство и социальная инфраструктура.Как сообщает Липецкстат, численность работников органов местного самоуправления в Липецкой области составила к концу 2022 года 4,4 тысячи человек, из них 2,6 тысячи — муниципальных служащих. Наиболее представительными по численности являются исполнительно-распорядительные органы, в которых служат 97,6% работников. Остальные 2,4% приходятся на представительные и контрольно-счетные органы муниципальных образований.Самые густонаселенные муниципальные образования: город Липецк — плотность населения 1,5 тысячи человек на квадратный километр, Елец — 1,3 тысячи человек, Грязинский район — 57 человек на квадратный километр, Липецкий — 39, Лебедянский район — 27 человек на квадратный километр. По занимаемой территории самым крупным является Усманский муниципальный район — 1,9 тысячи квадратных километра, (8% от всей территории Липецкой области).В 2022 году среднемесячная начисленная заработная плата муниципальных служащих в органах местного самоуправления составила 46,2 тысячи рублей — на 11% больше, чем в предыдущем году.