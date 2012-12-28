Из пруда села Панино выловили утопленника

Им оказался житель улицы Набережной, дом которого находился неподалеку от водоема.

Вчера вечером в пруду села Панино Добровского района был обнаружен утопленник.Когда труп вытащили из воды, тут же установили, что утонул 67-летний местный житель. Следственно-оперативная группа не выявила на его теле следов насильственной смерти. Теперь слово — за сотрудниками Грязинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Липецкой области, которые проводят проверку по этому факту.GOROD48 сало известно, что утонувший мужчина злоупотреблял спиртным. Жил он в доме на улице Набережной, находящемся неподалеку от пруда.