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Происшествия
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41 минуту назад
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Из пруда села Панино выловили утопленника
Им оказался житель улицы Набережной, дом которого находился неподалеку от водоема.
Когда труп вытащили из воды, тут же установили, что утонул 67-летний местный житель. Следственно-оперативная группа не выявила на его теле следов насильственной смерти. Теперь слово — за сотрудниками Грязинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Липецкой области, которые проводят проверку по этому факту.
GOROD48 сало известно, что утонувший мужчина злоупотреблял спиртным. Жил он в доме на улице Набережной, находящемся неподалеку от пруда.
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