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сегодня, 18:04
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Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%

За прошедшую неделю, с 9 по 15 апреля в Липецкой области потребительские цены на бензин выросли на 0,3% — подорожали все четыре вида топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен. Рост цены на три вида бензина и дизтопливо оказался одинаковым — на 0,3%, отмечается в недельном мониторинге Липецкстата.

Средняя стоимость бензина на 15 апреля составила в Липецкой области 53,03 рубля (неделей ранее – 52,88 рубля). Бензин марки АИ-92 подорожал с 50,17 до 50,32 рубля, АИ-95 — с 54,8 до 54,96 рубля, АИ-98 и выше — с 69,49 до 69,69 рубля. Цены на дизель выросли до 60,70 рубля с 60,50 рубля.

Липецкстат также провел мониторинг оценки индекса потребительских цен на товары, которые подорожали по итогам прошлой недели (с 9 по 15 апреля), подешевели или остались на прежнем уровне. 

Заметнее всего на прошлой неделе среди продуктов питания подорожали свекла (+8,85%), морковь (+5,9%), пшеничная мука (+2,05%) и яблоки (+2,01%). От 1% до 2% выросли за неделю в цене картофель, бананы, сметана. Менее 1% увеличились за неделю цены на свинину, говядину, мороженую рыбу, маргарин, сливочное масло, пастеризованное молоко, творог, сыр, сахар, рис. Немного подешевели куры охлажденные (-1,5%), подсолнечное масло (-1,45%), яйца (-0,21%), чай (-0,33%), гречка (-1,57%). Среди плодоовощной продукции сократились цены на капусту (-5,98%), лук (-0,16%), огурцы (-0,93%), помидоры (-1,48%). 

Из товаров повседневного спроса стали дороже мужские футболки (+0,17%), мужские носки (+0,66%), стиральный порошок (+1,1%), туалетное мыло (+0,85%), зубная паста (+0,91%), женские прокладки (+1,46%), детские подгузники (+1,91%). Сухие корма для животных продолжили дешеветь – на прошлой неделе они потеряли еще 1,12% (неделей ранее -0,31%). 

Недельная инфляция не затронула такие продукты и товары, как баранину, макаронные изделия, обед в столовой, детские джинсы и футболки, кроссовки детские и взрослые, детские спортивные костюмы, пеленки, шампунь, хозяйственное мыло, спички, сигареты, туалетную бумагу. 

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Комментарии (13)

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Сначала новые
автоматом
12 минут назад
повышение цен на ВСЕ!!! закономерно
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Элиот
42 минуты назад
А что мы меряем за неделю, давайте в часть мерить, "за последний час бензин не подорожал" И ведь правда будет, он в предыдущий час подорожал.
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дед
сегодня, 18:38
Помню,как в 1996 году,цена бензина была 6 руб и все говорили,вот будет бензин стоить 10 руб и машины все поставят... Не поставили....
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Митяй
сегодня, 18:24
При Ельцине был 6 руб щас 60 рублей наверное это и есть светлое будущее
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Макаров
сегодня, 18:32
При "кровавом советском режиме" бензин стоил 30 копеек. Но потом пришли "эффективные частные собственники".
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Адвокат Черный
56 минут назад
При "кровавом советском режиме" бензин стоил 30 копеек. Но потом пришли "эффективные частные собственники". Про 30 копеек плохо помню, маленький ещё был. Но Вам виднее. А вот свой первый автомобиль легендарный "Москвич 2141" с двигателем от "Рено" (собственноручно с отцом ставил!) я заливал в первый раз за 2 рубля 50 копеек на заправке в районе НЛМК. Но Вы правы. "Светлое будущее" давно уже наступило!
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Старый житель Липецка
48 минут назад
Про 30 копеек плохо помню, маленький ещё был. Но Вам виднее. А вот свой первый автомобиль легендарный "Москвич 2141" с двигателем от "Рено" (собственноручно с отцом ставил!) я заливал в первый раз за 2 рубля 50 копеек на заправке в районе НЛМК. Но Вы правы. "Светлое будущее" давно уже наступило! К моменту распада СССР стоимость бензина (марки Аи-92) в среднем по России составляла 40 копеек за литр. Откуда вы 2,50 взяли?)))
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Только
сегодня, 18:27
При Ельцине зарплаты по году не платили.
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Иваныч
сегодня, 18:23
Продолжается сво ,началась посевная,начались наводнения, это самое нужное время для поднятия цен на ГСМ. Последнее выжать из простых людей.
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Коммунист
сегодня, 18:28
Вся суть капитализма.
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Правда
сегодня, 18:22
Враги и иноагенты у руля.
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Зоркий
сегодня, 18:20
Бензин был 60, стал 63, жалкие 03% и отрапортовали
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48 копеек
сегодня, 18:18
наверное я больше бы удивился если бы он не подорожал и о.уел если бы подешевел
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