Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%

За прошедшую неделю, с 9 по 15 апреля в Липецкой области потребительские цены на бензин выросли на 0,3% — подорожали все четыре вида топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен. Рост цены на три вида бензина и дизтопливо оказался одинаковым — на 0,3%, отмечается в недельном мониторинге Липецкстата.

Средняя стоимость бензина на 15 апреля составила в Липецкой области 53,03 рубля (неделей ранее – 52,88 рубля). Бензин марки АИ-92 подорожал с 50,17 до 50,32 рубля, АИ-95 — с 54,8 до 54,96 рубля, АИ-98 и выше — с 69,49 до 69,69 рубля. Цены на дизель выросли до 60,70 рубля с 60,50 рубля.Липецкстат также провел мониторинг оценки индекса потребительских цен на товары, которые подорожали по итогам прошлой недели (с 9 по 15 апреля), подешевели или остались на прежнем уровне.Заметнее всего на прошлой неделе среди продуктов питания подорожали свекла (+8,85%), морковь (+5,9%), пшеничная мука (+2,05%) и яблоки (+2,01%). От 1% до 2% выросли за неделю в цене картофель, бананы, сметана. Менее 1% увеличились за неделю цены на свинину, говядину, мороженую рыбу, маргарин, сливочное масло, пастеризованное молоко, творог, сыр, сахар, рис. Немного подешевели куры охлажденные (-1,5%), подсолнечное масло (-1,45%), яйца (-0,21%), чай (-0,33%), гречка (-1,57%). Среди плодоовощной продукции сократились цены на капусту (-5,98%), лук (-0,16%), огурцы (-0,93%), помидоры (-1,48%).Из товаров повседневного спроса стали дороже мужские футболки (+0,17%), мужские носки (+0,66%), стиральный порошок (+1,1%), туалетное мыло (+0,85%), зубная паста (+0,91%), женские прокладки (+1,46%), детские подгузники (+1,91%). Сухие корма для животных продолжили дешеветь – на прошлой неделе они потеряли еще 1,12% (неделей ранее -0,31%).Недельная инфляция не затронула такие продукты и товары, как баранину, макаронные изделия, обед в столовой, детские джинсы и футболки, кроссовки детские и взрослые, детские спортивные костюмы, пеленки, шампунь, хозяйственное мыло, спички, сигареты, туалетную бумагу.