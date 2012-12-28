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сегодня, 14:41
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В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика

Причина: отсутствие должного видеодокументирования отлова животных компанией «Ристэмстрой-Л».

Управление главного смотрителя мэрии Липецка объявило торги на «выполнение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев». Контракт разыгрывается с начальной ценой в 4 988 256 рублей. Срок оказания услуг — с даты заключения муниципального контракта до 30 ноября этого года.

Предыдущий контракт стоимостью в 10,6 миллиона рублей УГС Липецка заключило всего два месяца назад с ООО «Ристэмстрой-Л», а 30 января его расторгло без какой-либо оплаты актов подрядчику. Причиной такого решения в управлении главного смотрителя назвали отсутствие должного видеодокументирования отлова животных, что подразумевалось техническим заданием. «На предоставляемых нам видеороликах было непонятно, о каких собаках идет речь, с бирками они или нет», — сказали в ведомстве.

Примечательно, что у компании «Ристэмстрой-Л» и у одного из предыдущих подрядчиков мэрии, ИП Двуреченская Т.И (представляющего интересы приюта «Счастливый берег»), от услуг которого мэрия отказалась в 2022 году — один и тот же номер телефона и адрес электронной почты. Выходит, эти организации аффилированы? Впрочем, и без Липецка у компании «Ристэмстрой-Л» дела идут отлично — по данным бизнес-агрегаторов, она работает по 26 контрактам на общую сумму в 62,4 млн рублей в Тамбове, Воронеже, Ярославле, Оренбурге, Саратове, Камышине.

«Ристэмстрой-Л», кстати, согласился предоставить свои услуги УГС Липецка из расчета 11 562 рубля на животное при стартовой цене в 13,1 тысячи рублей. Новые торги предполагают стартовую цену в 12 823 рубля за весь комплекс услуг на собаку: отлов, передачу в приют, оказание неотложной ветеринарной помощи (при необходимости), стерилизацию/кастрацию, вакцинацию от бешенства, маркирование, содержание собак на время медицинских процедур, эвтаназию (по показаниям), возврат на прежнее место обитания/передачу новым владельцам. Это, так сказать, средневзвешенная ставка — в администрации Липецка исходили из существующих рыночных предложений в 11 350, 12 420 и 14 700 рублей за пакет.

Если исходить из предложенной подрядчиком суммы, победителю торгов должно хватить средств на 389 собак.

В техническом задании сказано, что исполнитель обязан обеспечить выезд по заявке заказчика, «содержащей сведения о покусе, нападении на человека либо другое животное», на место нахождения бродячих животных в течение дня. Отлов собак или же их отсутствие по месту заявки должно сопровождаться средствами фото- или видеофиксации с указанием даты, времени и адреса.

Пока УГС Липецка не нашел нового подрядчика, отлов собак по небольшим контрактам осуществляют тербунский предприниматель Геннадий Ульшин (295 тысяч рублей) и липецкое ИП Татьяна Фомина (589 тысяч рублей).
бродячие животные
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
14 минут назад
Борьба с агрессивными собаками так же не возможна как и борьба с УК, снегом на дорогах, порывами труб отопления и водоснабжения и т.д.
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Гостья1
18 минут назад
1.Платить будет Липецк,а вокруг города ,близлежащие села будут финансировать или только плодить бездомные стаи? 2 .Есть предприниматели в нашем городе,способные справиться с отловом,так создайте свой городской питомник и поручите нашим работы. А5 областей -это подрядчики,какой контроль?
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Не я
28 минут назад
Собачий обед по смете угс стоит больше питания малыша в детском саду , если мерить суточными расходами
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смотритель зоопарка
33 минуты назад
у УГС эти закупки самые классные)
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Липчанин
35 минут назад
Она и сейчас по покойникам работает, отлов животных очередная кормушка для нее
Ответить
Липчанка
35 минут назад
Примечательно, что у компании «Ристэмстрой-Л» и у одного из предыдущих подрядчиков мэрии, ИП Двуреченская Т.И (представляющего интересы приюта «Счастливый берег»), от услуг которого мэрия отказалась в 2022 году — один и тот же номер телефона и адрес электронной почты. Выходит, эти организации аффилированы? Да ну что вы? Это просто совпадение
Ответить
Партработник
37 минут назад
Каждый пытается урвать на карман как может.
Ответить
Animal planet.
40 минут назад
А кто займётся отловом агрессивных прохожих?
Ответить
Animal planet.
41 минуту назад
А кто займётся отловом агрессивных прохожих?
Ответить
Юлия
25 минут назад
Заберите всех бездомных собак себе
Ответить
Юлия
31 минуту назад
Заберите всех бездомных собак себе
Ответить
Юлия
35 минут назад
Заберите всех бездомных собак себе
Ответить
Animal planet.
45 минут назад
А кто займётся отловом агрессивных прохожих?
Ответить
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