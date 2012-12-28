В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
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Общество
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сегодня, 14:41
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В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
Причина: отсутствие должного видеодокументирования отлова животных компанией «Ристэмстрой-Л».
Предыдущий контракт стоимостью в 10,6 миллиона рублей УГС Липецка заключило всего два месяца назад с ООО «Ристэмстрой-Л», а 30 января его расторгло без какой-либо оплаты актов подрядчику. Причиной такого решения в управлении главного смотрителя назвали отсутствие должного видеодокументирования отлова животных, что подразумевалось техническим заданием. «На предоставляемых нам видеороликах было непонятно, о каких собаках идет речь, с бирками они или нет», — сказали в ведомстве.
Примечательно, что у компании «Ристэмстрой-Л» и у одного из предыдущих подрядчиков мэрии, ИП Двуреченская Т.И (представляющего интересы приюта «Счастливый берег»), от услуг которого мэрия отказалась в 2022 году — один и тот же номер телефона и адрес электронной почты. Выходит, эти организации аффилированы? Впрочем, и без Липецка у компании «Ристэмстрой-Л» дела идут отлично — по данным бизнес-агрегаторов, она работает по 26 контрактам на общую сумму в 62,4 млн рублей в Тамбове, Воронеже, Ярославле, Оренбурге, Саратове, Камышине.
«Ристэмстрой-Л», кстати, согласился предоставить свои услуги УГС Липецка из расчета 11 562 рубля на животное при стартовой цене в 13,1 тысячи рублей. Новые торги предполагают стартовую цену в 12 823 рубля за весь комплекс услуг на собаку: отлов, передачу в приют, оказание неотложной ветеринарной помощи (при необходимости), стерилизацию/кастрацию, вакцинацию от бешенства, маркирование, содержание собак на время медицинских процедур, эвтаназию (по показаниям), возврат на прежнее место обитания/передачу новым владельцам. Это, так сказать, средневзвешенная ставка — в администрации Липецка исходили из существующих рыночных предложений в 11 350, 12 420 и 14 700 рублей за пакет.
Если исходить из предложенной подрядчиком суммы, победителю торгов должно хватить средств на 389 собак.
В техническом задании сказано, что исполнитель обязан обеспечить выезд по заявке заказчика, «содержащей сведения о покусе, нападении на человека либо другое животное», на место нахождения бродячих животных в течение дня. Отлов собак или же их отсутствие по месту заявки должно сопровождаться средствами фото- или видеофиксации с указанием даты, времени и адреса.
Пока УГС Липецка не нашел нового подрядчика, отлов собак по небольшим контрактам осуществляют тербунский предприниматель Геннадий Ульшин (295 тысяч рублей) и липецкое ИП Татьяна Фомина (589 тысяч рублей).
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