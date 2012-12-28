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Общество
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17 минут назад
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На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Компания «СДК» обновит покрытие на 21 дороге, в том числе и на Октябрьскому мосту.
На торги заявились пять компаний: муниципальное управление благоустройства и четыре частных: «СДК», «Инфинити Групп», «Газ Ресурс» и «Строительная фирма «Континент». Победителем объявлено ООО «СДК», которое предложило свои услуги за 232,5 млн рублей.
Полностью разрушенное после затяжной зимы покрытие заменят на Театральной площади и Плехановском спуске, кольцевой развязке улиц Краснозаводской и Металлургов. Большими картами отремонтируют улицы Ковалева, Студеновскую, Советскую. Не обойдут вниманием частный сектор: улицы Союзную, Зареченскую, Дарвина, Воровского, Даргомыжского, Кирова, Небесную. Также заасфальтируют Октябрьский мост (его ремонтировали в 2022-2023 годах, но техническим заданием ремонт дороги тогда предусмотрен не был: подрядчик восстанавливал подмостовую зону и пешеходные дорожки).
Первой должна быть отремонтирована улица Студеновская — техническим заданием на нее отведены апрель и май. Возможно, подрядчик начнет фрезеровать изношенный слой асфальта уже в эти выходные. К середине июня новый асфальт должен быть уложен на Октябрьском мосту, площади Театральной и Плехановском спуске, к концу июня — на кольцевой развязке улиц Краснозаводской и Металлургов, в переулке Бестужева, улицах Советской, Союзной, Зареченской, Энергостроителей. К 1 августа работы должны быть закончены на улицах Ковалева, Воровского, Даргомышского, Володарского, Кирова, Небесной, Дарвина, переулках Фруктовом и Вишневом.
Примечательно, что компания «СДК» уже задействована на ремонтах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». К 1 октября она обязана отремонтировать улицу Папина за 181,8 млн рублей.
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