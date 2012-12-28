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17 минут назад
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На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда

Компания «СДК» обновит покрытие на 21 дороге, в том числе и на Октябрьскому мосту.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка провело тендер на ремонт 21 дороги, на которые город в марте получил 250-миллионную субсидию от губернатора.

На торги заявились пять компаний: муниципальное управление благоустройства и четыре частных: «СДК», «Инфинити Групп», «Газ Ресурс» и «Строительная фирма «Континент». Победителем объявлено ООО «СДК», которое предложило свои услуги за 232,5 млн рублей.

Полностью разрушенное после затяжной зимы покрытие заменят на Театральной площади и Плехановском спуске, кольцевой развязке улиц Краснозаводской и Металлургов. Большими картами отремонтируют улицы Ковалева, Студеновскую, Советскую. Не обойдут вниманием частный сектор: улицы Союзную, Зареченскую, Дарвина, Воровского, Даргомыжского, Кирова, Небесную. Также заасфальтируют Октябрьский мост (его ремонтировали в 2022-2023 годах, но техническим заданием ремонт дороги тогда предусмотрен не был: подрядчик восстанавливал подмостовую зону и пешеходные дорожки).

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Первой должна быть отремонтирована улица Студеновская — техническим заданием на нее отведены апрель и май. Возможно, подрядчик начнет фрезеровать изношенный слой асфальта уже в эти выходные. К середине июня новый асфальт должен быть уложен на Октябрьском мосту, площади Театральной и Плехановском спуске, к концу июня — на кольцевой развязке улиц Краснозаводской и Металлургов, в переулке Бестужева, улицах Советской, Союзной, Зареченской, Энергостроителей. К 1 августа работы должны быть закончены на улицах Ковалева, Воровского, Даргомышского, Володарского, Кирова, Небесной, Дарвина, переулках Фруктовом и Вишневом.

Примечательно, что компания «СДК» уже задействована на ремонтах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». К 1 октября она обязана отремонтировать улицу Папина за 181,8 млн рублей.
ремонт дорог
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Комментарии (5)

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Как гость
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Гостья1
6 минут назад
Выполните работы на заниженной территории по отводу ливневых и талых вод на участке примыкающем к домам 1а,б,в, по ул.Папина.
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Коротко и ясно
8 минут назад
Опять экономия, а это значит не качественные материалы. Ведь сэкономить на зарплатах не возможно, так как за мизерную зарплату не будут работать .
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21 мкр
8 минут назад
На дворовых дорогах, когда заделывать ямы будут?! 21 мкр в каждом дворе ямы.
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Георгий
9 минут назад
Не дороги, а направления. И те все в колдобинах.
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Елена
10 минут назад
Что толку, какой смысл в такой экономии? Ни денег, ни асфальта. Всё разваливается практически сразу.
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