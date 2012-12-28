С понедельника в Липецке начнется ямочный ремонт на 8 улицах, нескольких спусках и проездах
Происшествия
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52 минуты назад
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Водитель скорой помощи скрутил агрессивного пациента и сдал наряду Росгвардии
Сотрудники отдела полиции №3 УМВД РФ по Липецку начали доследственную проверку инцидента.
— В прошлом году наши бригады девять раз вызывали бойцов Росгвардии на разного рода инциденты с участием наших пациентов, которые проявляли агрессию к персоналу, ломали медицинское оборудование, разбивали стекла и фары реанимобилей. Все они были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — сообщил GOROD48 главный врач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский.
По состоянию на сегодня 50 машин скорой помощи в Липецке, Ельце, Задонске и Грязях оснащены кнопками вызова через систему «Эра-Глонасс» нарядов Росгвардии.
— Вчера вечером в отдел полиции №3 УМВД РФ по Липецку сотрудники Росгвардии доставили мужчину 1996 года рождения, который, как следует из заявления медиков, напал на бригаду скорой помощи. По данному факту начата доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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