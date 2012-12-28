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Происшествия
1066
52 минуты назад
2

Водитель скорой помощи скрутил агрессивного пациента и сдал наряду Росгвардии

Сотрудники отдела полиции №3 УМВД РФ по Липецку начали доследственную проверку инцидента.

Вчера в 23:30 бригада скорой помощи приехала по вызову к молодому человеку, которому стало плохо на улице Механизаторов. Однако 28-летний пациент оказался не просто мертвецки пьяным. Во время его транспортировки в областной наркологический диспансер врач привел его в сознание, но мужчина проявил агрессивность, попытался избить медика. Водитель скорой помощи тут же нажал тревожную кнопку вызова Росгвардии и удерживал дебошира до приезда наряда. Росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции №3 УМВД РФ по Липецку.

— В прошлом году наши бригады девять раз вызывали бойцов Росгвардии на разного рода инциденты с участием наших пациентов, которые проявляли агрессию к персоналу, ломали медицинское оборудование, разбивали стекла и фары реанимобилей. Все они были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — сообщил GOROD48 главный врач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский.

По состоянию на сегодня 50 машин скорой помощи в Липецке, Ельце, Задонске и Грязях оснащены кнопками вызова через систему «Эра-Глонасс» нарядов Росгвардии.

— Вчера вечером в отдел полиции №3 УМВД РФ по Липецку сотрудники Росгвардии доставили мужчину 1996 года рождения, который, как следует из заявления медиков, напал на бригаду скорой помощи. По данному факту начата доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
скорая помощь
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Комментарии (2)

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Лена
34 минуты назад
работа - доставить пьяного и связанного
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Семен
50 минут назад
Вот и гвардия пригодилась
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