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Общество
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15 минут назад
В праздничные дни автоинспекция проведет рейды против пьяных водителей
В течение пяти дней с 27 апреля по 1 мая автоинспекция в усиленном режиме будет выявлять пьяных водителей, сообщает УГИБДД по Липецкой области.
За повторное управление автомобилем в пьяном виде грозит уже уголовная ответственность.
— Липецкая Госавтоинспекция призывает всех, кто стал свидетелем управления транспортом в состоянии опьянения сообщать об этих случаях по телефонам 02 или 112, — добавили в управлении ГИБДД.
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