В праздничные дни автоинспекция проведет рейды против пьяных водителей

В течение пяти дней с 27 апреля по 1 мая автоинспекция в усиленном режиме будет выявлять пьяных водителей, сообщает УГИБДД по Липецкой области.



Госавтоинспекция напоминает, что езда в нетрезвом виде — одно из грубейших нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Для возвращения водительских удостоверений придется сдавать экзамен на знание правил дорожного движения.За повторное управление автомобилем в пьяном виде грозит уже уголовная ответственность.— Липецкая Госавтоинспекция призывает всех, кто стал свидетелем управления транспортом в состоянии опьянения сообщать об этих случаях по телефонам 02 или 112, — добавили в управлении ГИБДД.